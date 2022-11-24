Діти плачуть, а їм кажуть – добре, що тато на війні: соцмережі вразило відео з росії

Вчителі закликають не чекати на мобілізацію, а відразу йти і "захищати батьківщину"

Школярів росії з дитинства "годують" пропагандою про війну та вчать тому, що людське життя нічого не варте. У четвер, 24 листопада, у Twitter з’явилося відео із однієї зі шкіл Новошахтинська Ростовської області, яке вразило користувачів соцмережі.

Одним із героїв ролика став хлопчик Матвій, батька якого забрали служити до Луганська. На відео видно, як у хлопчика під час розмови про тата починають виступати сльози на очах. Вчителька витирає їх і каже, що "це добре, він усе розуміє та сприймає".

"Я втратила одного з двох чоловіків у своїй сім’ї — найстаршого, але в мене є молодший, який пишається своїм татом...і наш маленький чоловік він теж росте..." — розповіла одна з вчительок Новошахтинської школи, яка втратила на війні чоловіка та батька свого сина.

За словами педагога, треба як би не було важко, не чекати на повістку та мобілізацію, а йти "захищати батьківщину". Жінки нібито мають підтримувати своїх чоловіків та бути для них тилом.

На відео видно, як старші школярі "юноармійці" розповідають молодшим про так званих "героїв спецоперації", а ті у відповідь — махають прапорцями росії та співають пісню, нібито розуміючи "в якій прекрасній країні вони живуть". У дітей, батьків яких забрали на війну, по щоках скочуються сльози, але вчителі кажуть, що це "хороша реакція".

Події на відео шокували користувачів соцмереж:

Нагадаємо, що у четвер, 23 листопада, росія здійснила масований ракетний удар по території України, який призвів до повного блекауту. За даними Повітряних сил, ворог випустив близько 70 крилатих ракет, ППО збила 51 ракету. В результаті 6 людей загинули, понад 30 отримали поранення. Розрушені житлові будинки, об'єкти енергетичної інфраструктури та інші споруди.