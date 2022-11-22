Прославляла "русский мир" і пропонувала здатися путіну: у Києві жінка влаштувала "концерт" в електричці

Поведінка жінки обурила інших пасажирів електрички

Скандал за участю російської пропагандистки стався в одній із київських електричок у вівторок, 22 листопада. Відео з місця події опублікував один із столичних Telegram-каналів. Жінка голосно прославляла "русский мир" і пропонувала українській армії здатися президентові росії володимиру путіну.

"Концерт" шанувальниця кремлівського режиму влаштувала під час руху електрички. Поїзд був повністю заповнений людьми. Жінка розпочала розмову про війну та намагалася переконати оточуючих у тому, що окупанти нібито прийшли захищати українців.

- росія прийшла захищати! — вигукувала пропагандистка

- Кого? — питали пасажири.

- Нас! — впевнено відповіла жінка.

Вона також назвала ЗСУ вбивцями, запропонувала їм скласти зброю та здатися путіну.

Поведінка скандальної пасажирки обурила інших людей, які перебували у поїзді. Спочатку вони просили жінку замовкнути, питали чи не сепаратистка вона. Однак шанувальниця "русского мира" їх навіть слухати не хотіла, а продовжувала свою риторику далі. Потім обурені люди почали вдаватися до насильницьких заходів.

Закінчилося тим, що скандальну пасажирку висадили з поїзда на найближчій станції.

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