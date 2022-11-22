Прославляла "русский мир" и предлагала сдаться путину: в Киеве женщина устроила "концерт" в электричке
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Поведение женщины возмутило других пассажиров электрички
Скандал с участием российской пропагандистки случился в одной из киевских электричек во вторник, 22 ноября. Видео с места события опубликовал один из столичных Telegram-каналов. Женщина громко прославляла "русский мир" и предлагала украинской армии сдаться президенту рф владимиру путину.
"Концерт" поклонница кремлевского режима устроила во время движения электрички. Поезд был полностью заполнен людьми. Женщина начала разговор о войне и пыталась убедить окружающих в том, что оккупанты якобы пришли защищать украинцев.
— россия пришла защищать! — выкрикивала пропагандистка
— Кого? — спрашивали пассажиры.
— Нас! — уверенно отвечала женщина.
Она также назвала ВСУ убийцами, предложила им сложить оружие и сдаться путину.
Поведение скандальной пассажирки возмутило других людей, находящихся в поезде. Сначала они просили женщину замолчать, спрашивали не сепаратистка ли она. Однако поклонница "русского мира" их даже слушать не хотела, а продолжала свою риторику дальше. Затем возмущенные люди начали прибегать к насильственным мерам.
Закончилось все тем, что скандальную пассажирку высадили с поезда на ближайшей станции.
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