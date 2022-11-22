Весь мир воюет против россии: кремль создал новые фейки для дискредитации бойцов ВСУ

Москва манипулирует фактами, пытаясь исказить любую помощь Украине со стороны стран Запада

Поддержка стран — партнеров Украины в период полномасштабной войны проявляется в самых разных направлениях, лишь бы помочь одолеть российских оккупантов. Например, при содействии вооруженных сил некоторых государств украинцы имеют возможность проходить военное обучение за границей, что значительно повышает их боеспособность. Кроме того, большое количество иностранцев самостоятельно вступает в ряды ВСУ и воюет бок о бок с украинцами.

По последней известной информации, в составе Интернационального легиона Украины служат добровольцы из 55 стран мира. Дамьен Магру, спикер легиона, отмечал, что наибольшее количество добровольцев — из Соединенных Штатов и Великобритании, а также из Канады и Польши. В числе тех стран, откуда приезжают бороться с российскими захватчиками, к тому же выделяются северные страны и страны Балтии. В общем, в легионе служат представители многих государств всех континентов. В частности, есть и граждане Бразилии, Южной Кореи, Японии и Австралии.

Все иностранные добровольцы разные, хотя и имеют общую цель. Свою помощь предложили и те, у кого нет боевого опыта, они занимаются аналитической и коммуникационной работой. Те, кто непосредственно рвется на фронт, проходят подготовку прямо в Украине. Однако в Интернациональном легионе есть и профессиональные бойцы, участвующие в боях на самых горячих направлениях.

Например, опытный снайпер Уолли из Канады, участвовавший в борьбе с террористами в Ираке, Афганистане и Сирии, приехал в Украину воевать с российскими оккупационными войсками. Он не получает никаких доходов за свое участие в войне и имеет деньги на поддержку себя только благодаря IT-инвестициям, которые сам делал в прошлом. Снайпер подчеркивает, что его привело сюда только собственное желание.

Гражданин Японии также объясняет, ради чего он оставил свою жизнь на родине и приехал воевать на сторону Украины. По его словам, он увидел в Интернете истории женщин и детей, пострадавших в результате действий оккупантов. Он присоединился к Интернациональному легиону и уже даже изучает украинский язык.

Меткой стала цитата американца, также находящегося сейчас на фронте. Ею он смог описать отношение многих иностранцев, борющихся за право украинцев на свободу. Он сообщил, что воюет уже 7 месяцев и, "если россияне отбросят меня до Карпат, готов отстреливаться до последнего уголка Украины".

Кремль любую помощь со стороны стран Запада Украине пытается извратить, создает фейки и манипулирует фактами. Так, недавно в сети прошла информация о том, что британские военные инструкторы разочарованы в украинских новобранцах, прибывших за границу на боевые учения. В российских медиа ссылаются на такие издания, как Financial Times, якобы рассказывающие, что "Киев набрал новичков в спешке", поэтому все они вообще не боеспособны. По их информации, украинцы "шокированы видом фальшивой крови", а крики на аудио также "приводят их в шок". В инфоповоде четко проходит российская манипуляция — "такие бойцы не способны противостоять российским мобилизованным, проходящим серьезную подготовку". Эту манипуляцию можно опровергнуть многочисленными фактами, которые путинская пропаганда пытается фальсифицировать в свою пользу.

На самом деле, в статье британского издания FT сообщается, что трудности у украинских воинов действительно возникли. Дело в том, что подготовку в Британии они проходят за 5-6 недель вместо 14 недель, которые обычно имеют британские военные. Когда курсанты вернутся в Украину на фронт, им будет сложнее также потому, что бойцы из их подразделений не проходили такую же подготовку.

Однако важно отметить, что британские инструкторы не то, что не говорили о "слабости" украинцев, но, наоборот, хвалили их. По словам подполковника Джона Харриса, украинские бойцы наиболее мотивированы и решительны из всех курсантов, с которыми он работал за все 20 лет.

"То, что они тренируются в воде по колено в течение 36 часов и при этом могут смеяться, шутить и быстро отвечать на вопросы, говорит о них все", — рассказал Харрис.

Бригадный генерал Джастин Стенхаус, руководящий обучающей программой в нескольких британских воинских частях, также рассказал изданию об эффективности украинских бойцов. Он наметил интересный эпизод на фронте, свидетелем которого стал командир ВСУ, направивший ему письмо об этом. Тогда десять украинских воинов попали под обстрел оккупантов, но выстояли и приняли бой, когда другие спрятались в укрытие.

"Их пример вдохновил остальную часть взвода присоединиться к бою. Впоследствии, когда атака россиян была отбита, командир спросил украинцев, почему они поступили именно так, на что те ответили: "Так нас научили делать во время британских тренировок", — говорится в статье.

В то же время эффективность российских солдат можно подвергнуть сомнению. Статья критикует подготовку, которую россия им обеспечивает.

"У них мало опыта интеграции дополнительной, недавно мобилизованной пехоты в маневровые соединения. Вся структура российских вооруженных сил усложняет эту задачу", — сообщает издание.

Кроме того, еще в начале "частичной" мобилизации в россии директор ЦРУ Уильям Бернс рассказывал, что в результате призыва на службу в армию рф 300 тыс. человек, у них не будет нужного оснащения и логистической поддержки. В свою очередь генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг предостерег, что отправка командованием россии мобилизованных на войну в Украину — это "способ устроить бойню".

К тому же и украинский президент Владимир Зеленский в своем обращении от 28 октября рассказал, что хотя в российской федерации мобилизация будто бы завершена, преимущество на фронте оккупанты получили лишь в том, что за счет новобранцев могут усиливать давление на ВСУ. Однако они еще очень плохо экипированы и почти не подготовлены, а их командование использует их жестко.

При этом если обратить внимание на жалобы самих мобилизованных россиян, можно получить все ответы на вопросы. Они сообщают, что их без учений бросают в горячие точки, так что во все города россии начинают "приходить цинковые гробы".