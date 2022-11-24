Дети плачут, а им говорят - хорошо, что папа на войне: соцсети поразило видео из россии

Учителя призывают не ждать мобилизации, а сразу идти и "защищать родину"

Школьников россии с детства кормят "пропагандой" о войне и учат тому, что человеческая жизнь ничего не стоит. В четверг, 24 ноября, в Twitter появилось видео из одной из школ Новошахтинска Ростовской области, которое поразило пользователей соцсети.

Одним из героев ролика является мальчик Матвей, отца которого забрали служить в Луганскую область. На видео видно, как у мальчика во время разговора про папу начинают выступать слезы на глазах. Учительница вытирает их и говорит, что "это хорошо, он все понимает и воспринимает".

"Я потеряла одного из двух мужчин в своей семье — самого старшего, но у меня есть младший, который гордится своим папой…и наш маленький мужчина он тоже растет…" — рассказала одна из учительниц Новошахтинской школы, которая потеряла на войне мужа и отца своего ребенка.

По словам педагога, нужно как бы не было тяжело, не ждать повесток и мобилизации, а идти "защищать родину". Женщины якобы должны поддерживать своих мужчин и быть для них тылом.

На видео видно, как старшие школьники "юноармейцы" рассказывают младшим о так называемых "героях спецоперации", а те в ответ — машут флажками россии и поют песню, якобы понимая "в какой прекрасной стране они живут". У детей, родителей которых забрали на войну, по щекам скатываются слезы, но учителя говорят, что это "хорошая реакция".

События на видео шокировали пользователей соцсетей:

Напомним, что в четверг, 23 ноября, россия осуществила массированный ракетный удар по территории Украины, который привел к полному блэкауту. По данным Воздушных сил, враг выпустил около 70 крылатых ракет, ПВО сбило 51 ракету. В результате 6 человек погибли, более 30 получили ранения. Разрушены жилые дома, объекты энергетической инфраструктуры и другие сооружения.