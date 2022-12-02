Флот путіна зазнає серйозних втрат: скільки кораблів залишилося у росіян на Чорному морі

Україна змогла завдати серйозної шкоди російському флоту

Українські військові продовжують бити окупантів не лише на суші, а й у морі, через що чорноморський флот росії вже втратив 15% своєї початкової сили.

Як йдеться у матеріалі "Проект", після розвалу СРСР у росії на Чорному морі залишався флот із восьми сотень кораблів і катерів, з яких 274 вважалися бойовими. Однак аж до 2014 року їхня кількість поступово скорочувалася і на момент початку повномасштабного вторгнення їхня чисельність становила 275 суден, з яких лише 58 бойових.

Якщо зважати на патрульні катери, то весь чорноморський флот налічував 74 бойові одиниці, що набагато менше, ніж за радянських часів.

Після початку вторгнення в Україну бої на морі активно не велися, а росіяни змогли використати флот лише для обстрілів українських міст, у тому числі за допомогою крилатих ракет "Калібр".

Проте українцям все ж таки вдалося знайти спосіб дати серйозну відсіч і цій загрозі. Так, згідно з публічними даними, з лютого росіяни втратили щонайменше 12 військових кораблів і катерів, що становить 15% від загальної чисельності бойового складу чорноморського флоту.

Як відомо, найбільше втрату російський флот на Чорному морі зазнав на початку квітня, коли дві українські ракети "Нептун" відправили на дно знаменитий ракетний крейсер "Москва".

Після нього флагманом ЧФ Росії став фрегат "Адмірал Макаров", проте в ході атаки морських безпілотників на бухту Севастополя наприкінці жовтня і він отримав пошкодження.