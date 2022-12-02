Флот путина несет серьезные потери: сколько кораблей осталось у россиян на Черном море

Украина смогла нанести серьезный урон российскому флоту

Украинские военные продолжают бить оккупантов не только на суше, но и в море, из-за чего черноморский флот россии уже потерял 15% своей изначальной мощи.

Как говорится в материале "Проект", после развала СССР у россии на Черном море оставался флот из восьми сотен кораблей и катеров, из которых 274 считались боевыми. Однако вплоть до 2014 года их количество постепенно сокращалось и на момент начала полномасштабного вторжения их численность сократилась до 275, из которых лишь 58 боевых.

Если учитывать патрульные катера, то весь черноморский флот насчитывал 74 боевые единицы, что намного меньше, чем в советские времена.

После начала вторжения в Украину бои на море активно не велись, а россияне смогли использовать флот лишь для обстрелов украинских городов, в том числе и с помощью крылатых ракет "Калибр".

Однако украинцам все же удалось найти способ дать серьезный отпор и этой угрозе. Так согласно публичным данным с февраля россияне потеряли по меньшей мере 12 военных кораблей и катеров, что составляет 15% от общей численности боевого состава черноморского флота.

Как известно, наиболее значительную потерю российский флот на Черном море потерпел в начале апреля, когда две украинские ракеты "Нептун" отправили на дно знаменитый ракетный крейсер "Москва".

После него флагманом ЧФ рф стал фрегат "Адмирал Макаров", однако в ходе атаки морских беспилотников на бухту Севастополя в конце октября и он получил повреждения.