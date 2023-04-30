"путіна ненавидять взагалі усі": ексрозвідник КДБ розповів, що відбувається в керівництві росії (відео)

Не останньою причиною для ненависті стало те, що війна провалилася

Війна, яку розпочала росія проти України, сильно вдарила по репутації диктатора володимира путіна, через що його тепер у країні ненавидять усі.

Про це розповів колишній офіцер КДБ та російської розвідки Сергій Жирнов в інтерв’ю шеф-редактору OBOZREVATEL.Орест Сохару на каналі "Орестократія".

За його словами, ця війна є "війною однієї людини", а всі прагматичні представники державних структур та спецслужб виступали проти неї.

Як приклад він навів те, що відбувалося на засіданні 21 лютого 2022 року, і виступ на ньому голови СЗР Сергія Наришкіна.

"Тобто, путін намагається їх публічно всіх замазати кров’ю в тому самому місці, а вони опираються, але не можуть це показати, бо бояться", — сказав Жирнов.

Він зазначив, що зараз ситуація загострилася і путіна ненавидять взагалі всі, оскільки зрозуміли, що це провальна війна. Втім, він не став виключати, що російські спецслужби підтримали б путіна, якби йому вдалося перемогти або провести ще одну операцію, подібну до захоплення Криму. Тепер, за його словами, всім стало очевидно, що цю війну виграти неможливо.

При цьому Жирнов каже, що російські сили мають і свої власні причини ненавидіти путіна. Наприклад, "праве крило" хотіло б, щоб усі найбільші міста України були одразу перетворені на подобу Маріуполя, можливо з використанням ядерної зброї, тоді як ліберали ненавидять путіни просто за те, що він розпочав війну.

Таке саме ставлення і у представників великого бізнесу, які за 30 років накопичили величезні гроші та тепер не можуть їх використати.

"Саме вони його пробачити не можуть", — додав ексрозвідник.

Нагадаємо, раніше Жирнов висловив свою думку щодо того, чи варто ЗСУ в рамках майбутніх операцій атакувати територію росії.