путін дужче "закручує гайки": у росії максимально посилили покарання за держзраду

У росії все дужче прагнуть залякати населення, посилюючи кримінальну відповідальність

У росії ухвалили закон про те, що за державну зраду довічно позбавлятимуть волі, документ уже підписаний президентом володимиром путіним, який напередодні підписав закон про російське громадянство для жителів захоплених територій.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Так, у Кримінальний кодекс рф вносяти зміни, які дозволяють довічно позбавляти волі за держзраду.

Зараз стаття 275 КК рф про "Держзраду" передбачає покарання до 20 років позбавлення волі, але після ухвалення нового закону цей строк замінять довічним. Крім того, зміни вносять до ще однієї статті Кримінального кодексу №205 "Терористичний акт" — максимальний строк збільшили з 15 до 20 років позбавлення волі. За вчинення акту міжнародного тероризму мінімальне покарання збільшили до 12 років, хоча раніше строк був 10 років. Також замість 5 років садитимуть у в’язницю на 7 років тих, хто вербував або залучав до скоєння терористичних злочинів, а за допомогу у скоєнні цього злочину покарання збільшили до 12 років замість 10 років.

Крім цього, новим законом вводиться кримінальна відповідальність строком до 5 років в’язниці за допомогу у виконанні незаконних рішень міжнародних організацій.

Закон був схвалений Радою федерації ще 26 квітня, а ухвалений Держдумою кількома днями раніше — 18 квітня у другому та третьому читаннях.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що невизнаний президент Білорусі олександр лукашенко посилив покарання для чиновників і військових. Він запровадив страту за держзраду, вчинену посадовцем чи військовослужбовцем.