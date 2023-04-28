путин сильнее "закручивает гайки": в россии максимально ужесточили наказание за госизмену

В россии все сильнее стремятся запугать население, ужесточая уголовную ответственность

В россии приняли закон о том, что за государственную измену будут пожизненно лишать свободы, документ уже подписан президентом владимиром путиным, который накануне подписал закон о российском гражданстве для жителей захваченных территорий.

Об этом сообщают российские СМИ. Так, в Уголовный кодекс рф вносят изменения, которые позволяют пожизненно лишать свободы за госизмену.

Сейчас статья 275 УК рф о "Госизмене" предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы, но после принятия нового закона этот срок заменят пожизненным. Кроме того, изменения вносят в еще одну статью Уголовного кодекса №205 "Террористический акт" — максимальный срок увеличили с 15 до 20 лет лишения свободы. За совершение акта международного терроризма минимальное наказание увеличили до 12 лет, хотя ранее срок был 10 лет. Также вместо 5 лет будут сажать в тюрьму на 7 лет тех, кто вербовал или вовлекал в совершение террористических преступлений, а за пособничество в совершении этого преступления наказание увеличили до 12 лет вместо 10 лет.

Помимо этого новым законом вводится уголовная ответственность сроком до 5 лет тюрьмы за пособничество в исполнении незаконных решений международных организаций.

Закон был одобрен Советом федерации еще 26 апреля, а принят Госдумой несколькими днями ранее — 18 апреля во втором и третьем чтениях.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что непризнанный президент Беларуси александр лукашенко ужесточил наказание для чиновников и военных. Он ввел смертную казнь за госизмену, совершенную должностным лицом или военнослужащим.