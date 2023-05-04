"Провокація в КДБшному стилі": генерал озвучив дві версії удару по кремлю та можливі нові кроки рф

Спецслужби вже використовували такий метод

У ніч проти третього травня невідомі безпілотники атакували кремль. В росії одразу заявили, що це українських рук справа, однак офіційно Київ заперечив свою дотичність до справи.

"Телеграф" поспілкувався з колишнім заступником начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенантом Ігорем Романенком про версії, що це була за атака. Генерал зазначив, що в нього є два основні варіанти.

Перший, що шириться "бавовна" зусиллями певних людей. Другий — що це провокація російських спецслужб в стилі КДБ. Схожі заходи вони проводили для початку другої військової кампанії в Чечні. Романенко нагадує, що тоді були підірвані будинки з мирними жителями і звинувачені "чеченські терористи". Це привело до випалювання з РСЗВ населених пунктів в Ічкерії.

Росіяни можуть ситуацію з безпілотниками над кремлем використати аби застосувати проти України нову зброю чи обстріляти центр Києва. Романенко зазначає, що такі заклики вже чутно і яка версія істинна — стане зрозуміло вже найближчим часом.

Повний текст інтерв'ю Ігоря Романенка читайте за посиланням: Крим та росію накрила хвиля вибухів та атак безпілотників: генерал проаналізував ситуацію

Раніше "Телеграф" публікував думку експерта, що росія сама запустила безпілотники для атаки. Це підтверджується кількома фактами, зокрема озвучуванням ймовірного місця перебування російського президента. Аналітики вважають, що операція під чужим прапором також могла бути спрямована на залучення внутрішньої аудиторії до війни і виправдання ширшої мобілізації.