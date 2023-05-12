У росії "вогненний апокаліпсис": у Тюменській області почали молитися, щоб викликати дощі (відео)

Місцеві жителі читають молитви, щоб викликати дощі

У Тюменській області росії тиждень вирують лісові пожежі. Місцеві прозвали це явищем "вогненним апокаліпсисом" і навіть проводять молитви, як первісні люди, щоби призвати дощ.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. Місцевий голова пожежної служби впевнений, що винні у пожежах люди, які чинять підпали, але мета їх поки що не зрозуміла.

Так, учора, 11 травня, на трасі Омськ-Тюмень жителі Новосибірська зняли сильну лісову пожежу. У місцевому департаменті лісового комплексу нарахували дев’ять вогнищ займання, а загальна площа пожежі становила понад 5 тисяч гектарів. Пожежі в Тюменській області показали і на супутниковому знімку. На кадрах видно стовпи диму на великій території.

Крім того, ліс горить ще в кількох регіонах росії: у Курганській, Свердловській, Челябінській та Єврейській автономній областях. Щоби якось вплинути на ситуацію, жителі Тюменської області читають спеціальні молитви, щоб призвати дощ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під москвою спалахнула потужна пожежа. Зайнялися складські приміщення на площі до 2,5 тисячі квадратних метрів.