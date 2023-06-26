Колишній охоронець путіна і людина пригожина. Ким є можливий наступник шойгу олексій дюмін

Подейкують, дюмін допомагав втікати у Ростов Януковичу

Головний ворог керівника ПВК "Вагнера" євгена пригожина, міністр оборони сергій шойгу, сьогодні показово з'явився перед камерами пропагандистів після невдалого заколоту "вагнерівців". На відео шойгу "працює", ніби нічого й не сталося: зосереджено дивиться на стіл з мапою, на якій йому щось показують.

Але у росіян закрадаються підозри, що через деякий час крісло під шойгу все ж похитнеться і він вилетить з нього. Мовляв, можливо, саме його кандидатура була предметом домовленостей на таємничих переговорах путіна і пригожина, бійці якого раптово зупинили похід на москву. Тим більше, що пригожин під час заколоту закликав до відставки шойгу.

Наступником шойгу називають губернатора Тульської області олексій дюмін.

Деталі

У російських Телеграм-каналах кілька днів активно обговорюють інформацію про те, що після вимог пригожина змінити військове керівництво шойгу можуть звільнити. Після цього різноманітні Telegram-канали, що підтримують війну (WarGonzo, Readovka), прокремлівське видання "РИА-Новости", а також близька до ПВК "Вагнера" Grey Zone, почали різко нахвалювати губернатора Тульської області та розповідати, як добре він відвідав розташування "іменного батальйону "Тула".

Подейкують, що наступником шойгу може стати саме він, а призначення дюміна має відбутися найближчим часом. У деяких постах також припускають, що главою генштабу рф замість валерія герасимова (шойгу його теж ненавидить) може стати сергій суровікін (вважався прихильником пригожина).

Під час заколоту пригожина з'явилася інформація, що дюмін брав участь у переговорах з головою ПВК, проте влада регіону назвала ці повідомлення неправдивими.

Хто такий дюмін

олексію дюміну 50 років. Він — колишній охоронець володимира путіна та любив розповідати, що свого часу зумів урятувати путіна від нападу ведмедя. Також колишній заступник міністра оборони.

Джерела "Медузи" називали його одним із покровителів пригожина, інші джерела також відносять його до групи підтримки ватажка "вагнерівців".

Його прізвище останніми днями з'являлося у повідомленнях різних Telegram-каналах, як учасника переговорів між путіним та пригожиним для того, щоб урегулювати ситуацію та не допустити походу на москву.

У 2017 році він увійшов до топ-трійки ймовірних наступників путіна, за рейтингом фонду "Петербурзька політика". Його називали як особу, що завжди користувався великою довірою путіна. Його навіть називали воротарем хокейної ліги путіна.

дюмін походить з родини військових, його батько — військовий медик, який дослужився до звання полковника, очолював одне з управлінь міноборони рф. дюмін-молодший має військову освіту, адже 1994 року закінчив Воронезьке вище військове інженерне училище радіоелектроніки. Згодом його розподілили у військову частину в московському військовому окрузі, який займався протидією технічним засобам розвідки супротивника.

За рік після закінчення училища дюмін влаштувався у Федеральну службу охорони. 2008 року став начальником охорони путіна, а також його особистим бодігардом.

В України з дюміним свої рахунки — чоловік у 2014 році був одним із тих, хто планував анексію Криму. Він міг бути причетним до організації втечі Віктора Януковича у Ростов. Сам ексохоронець путіна назвав ці припущення міфами та відмовився від коментарів.

Якими будуть наслідки

Якщо справді міністром оборони призначать людину пригожина, то у путіна може з'явитися ще один суперник по популярності, як це сталося з євгеном пригожиним, якого на початку вторгнення в один голос нахвалювали усі прокремлівські пропагандисти. А на носі — президентські вибори у росії.

До того ж у пригожина не буде більше необхідності записувати відео на кшталт "шойгу, гдє снаряди" для накопичення безлімітного арсеналу амуніції. З озброєнням приватної армії проблем не буде, адже воєнне міністерство очолюватиме його людина.

Раніше "Телеграф" розповідав, що видання Politico минулого року включило дюміна у список кандидатів на крісло путіна під час так званої операції "Наступник".