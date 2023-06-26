Бывший телохранитель путина и человек пригожина. Кем является возможний преемник шойгу алексей дюмин

Говорят, дюмин помогал бежать в Ростов Януковичу

Главный враг руководителя ЧВК "Вагнера" евгения пригожина, министр обороны сергей шойгу, сегодня показательно предстал перед камерами пропагандистов после неудачного мятежа "вагнеровцев". На видео шойгу "работает", будто ничего не произошло: сосредоточенно смотрит на стол с картой, на которой ему что-то показывают.

Но у россиян закрадываются подозрения, что через некоторое время кресло под шойгу все же зашатается и он вылетит из него. Мол, возможно, именно его кандидатура была предметом договоренностей на таинственных переговорах путина и пригожина, бойцы которого внезапно остановили поход на москву. Тем более что пригожин во время мятежа призвал к отставке шойгу.

Преемником шойгу называют губернатора Тульской области алексей дюмин.

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В российских телеграмм-каналах несколько дней активно обсуждают информацию, что после требований пригожина сменить военное руководство шойгу могут уволить. После этого разнообразные Telegram-каналы, поддерживающие войну (WarGonzo, Readovka), прокремлевское издание "РИА-Новости", а также близкое к ЧВК "Вагнеру" Grey Zone, начали резко нахваливать губернатора Тульской области и рассказывать, как хорошо он посетил расположение. именного батальона "Тула".

Говорят, что преемником шойгу может стать именно он, а назначение дюмина должно состояться в ближайшее время. В некоторых постах также предполагают, что главой генштаба рф вместо валерия герасимова (шойгу его тоже ненавидит) может стать сергей суровикин (считался сторонником пригожина).

Во время мятежа пригожина появилась информация, что дюмин принимал участие в переговорах с председателем ПИК, однако власти региона назвали эти сообщения неправдивыми.

Кто такой дюмин

алексею дюмину 50 лет. Он — бывший охранник владимира путина и любил рассказывать, что в свое время сумел спасти путина от нападения медведя. Также бывший замминистра обороны.

Источники "Медузы" называли его одним из покровителей пригожина, другие источники также относят его к группе поддержки предводителя "вагнеровцев".

Его фамилия в последние дни появлялась в сообщениях разных Telegram-каналах, как участника переговоров между путиным и пригожиным для того, чтобы урегулировать ситуацию и не допустить похода на москву.

В 2017 году он вошел в топ-тройку вероятных преемников путина, по рейтингу фонда "Петербургская политика". Его называли как личность, всегда пользовавшуюся большим доверием путина. Его даже называли вратарем хоккейной лиги путина.

дюмин происходит из семьи военных, его отец — военный медик, дослужившийся до звания полковника, возглавлял одно из управлений минобороны рф. дюмин-младший имеет военное образование, ведь в 1994 году окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. Впоследствии его распределили в воинскую часть в московском военном округе, занимавшемся противодействием техническим средствам разведки противника.

Через год после окончания училища дюмин устроился в Федеральную службу охраны. 2008 стал начальником охраны путина, а также его личным бодигардом.

У Украины с дюминым свои счета — мужчина в 2014 году был одним из планировавших аннексию Крыма. Он мог быть причастен к организации бегства Виктора Януковича в Ростов. Сам экс-охранник путина назвал эти предположения мифами и отказался от комментариев.

Какими будут последствия

Если действительно министром обороны назначат человека пригожина, то у путина может появиться еще один соперник по популярности, как это произошло с евгением пригожиным, которого в начале вторжения в один голос нахваливали все прокремлевские пропагандисты. А на носу – президентские выборы в россии.

К тому же у пригожина не будет больше необходимости записывать видео вроде "шойгу, где снаряды" для накопления безлимитного арсенала амуниции. С вооружением частной армии проблем не будет, ведь военное министерство возглавит его человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что издание Politico в прошлом году включило дюмина в список кандидатов на кресло путина во время так называемой операции "Преемник".