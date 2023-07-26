Росіяни намагаються створити максимально реалістичні декорації

У місті Санкт-Петербург у росії знімають кіно "Десять днів до весни" про події 2014 року. Під час зйомок сцен Євромайдану в Києві, у Красносільському районі міста з’явилися українські прапори, розкидані вулицею шини та інші атрибути протестів — місцеві жителі занервували та звернулися до поліції.

Про це повідомляють росЗМІ.

Хоча місцевих жителів заздалегідь попередили про зйомки, коли вони побачили українську символіку та "підозрілих осіб" з арматурою, то одразу вирішили повідомити "куди слід".

"Таким чином було підтверджено високий рівень кастингу масовки", — йдеться в сюжеті на цю тему.

Майбутній фільм розповідатиме про події, що відбувалися на Майдані у Києві у 2014 році. Для зйомок збудували сцену, яка була тоді на головній площі української столиці та фрагмент наметового табору. Поки невідомо, чи буде стрічка повністю присвячена цим подіям, чи це лише один з епізодів.

Як повідомляв "Телеграф", українську журналістку та активну учасницю російських політичних шоу Янину Соколовську, в Росії звинуватили у поширенні фейків про армію росії.