Россияне стремятся создать максимально реалистичные декорации

В городе Санкт-Петербург в россии снимают кино "Десять дней до весны" о событиях 2014 года. В ходе съемок сцен Евромайдана в Киеве, в Красносельском районе города появились украинские флаги, раскиданные по улице шины и другие атрибуты протестов — местные жители занервничали и обратились в полицию.

Об этом сообщают росСМИ.

Хотя местных жителей заранее предупредили о съемках, когда они увидели украинскую символику и "подозрительных личностей" с арматурой, они тут же решили сообщить "куда следует".

"Таким образом был подтвержден высокий уровень кастинга массовки", — сказано в сюжете на эту тему.

Будущий фильм будет рассказывать о событиях, которые происходили на Майдане в Киеве в 2014 году. Для съемок построили сцену, которая была тогда на главной площади украинской столицы и фрагмент палаточного лагеря. Пока неизвестно, будет ли лента полностью посвящена этим событиям, либо это только один из эпизодов.

Как сообщал "Телеграф", украинскую журналистку и активную участницу российских политических шоу Янину Соколовскую, в россии обвинили в распространении фейков об армии рф.