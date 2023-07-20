"Идиотизм не прошел": в Раде приняли важное решение по законопроекту об английском языке и дубляже в фильмах

Решение по документу біло принято единогласно

В Верховной Раде Украины поддержали законопроект Владимира Зеленского "О применении английского языка в Украине", но с важными правками.

Об этом сообщил член Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Владимир Вятрович.

По его словам, решение по документу біло принято единогласно, но из него исключили все нормы, которые сузили бы область применения украинского языка на телевидении и в кинопрокате, а именно:

требование демонстрации англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала;

изменения в закон о кинематографии;

изменения в закон о государственном языке в части кино;

изменения в закон о медиа о снижении квоты украиноязычных программ.

На данное решение уже отреагировали и украинцы. Так, например, украинский бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк заявил — "идиотизм не прошел".

"Заставлять учить английский в кинотеатрах методом чтения украинских субтитров не будут. Прекрасный украинский дубляж сохранится", — пишет он.

Простые комментаторы в сети также в большинстве своем отнеслись одобрительно к данному решение и назвали его мудрым.

Напомним, что законопроект №9432 предлагает предоставить английскому языку статус одного из языков международного общения в Украине. Документ нормирует особенности применения английского языка в работе органов государственной власти, органов местного самоуправления, подразделений экстренной помощи населению, при пересечении государственной границы, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения. Среди прочего, законотворцы предлагали, например, транслировать в кинотеатрах фильмы, языком оригинала которых является английский, без дубляжа. Эти нормы, в частности, вызвали ожесточенные споры в украинском обществе. Более подробно о данном законопроекте вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.