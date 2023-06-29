Украинский дубляж под опасностью исчезновения. Удар по киноиндустрии или шаг в ногу со временем?

Противники законопроекта предостерегают — это убьет украинский дубляж

Владимир Зеленский предлагает показывать англоязычные фильмы в кинотеатрах на языке оригинала, а перевод подавать в виде украинских субтитров. Это неожиданная сторона нового законопроекта о статусе английского языка, который президент вчера подал в Верховную Раду. До воплощения в жизнь законопроект еще далек — сначала его будет рассматривать парламент, и, возможно, некоторые положения из него вычеркнут. К примеру, положение о дубляже.

Подводные камни законопроекта уже вызвали горячие споры. Обычная для многих стран Европы практика отсутствия дубляжа в кино в Украине воспринимается иначе — как атака на язык. Это болезненный вопрос, который без дополнительных объяснений в украинском контексте может разбудить дракона. И это мы еще не начали вспоминать интересы представителей бизнеса, которые занимаются дубляжем и будут несказанно "рады" потере выручки во время войны.

"Телеграф" собрал основные реакции по поводу возможных последствий инициативы:

Подробности

Законопроект №9432 "О применении английского языка в Украине" предлагает предоставить английскому языку статус одного из языков международного общения в Украине. Он обязывает кандидатов на руководящие должности в государственной власти владеть английским, делает язык обязательным для изучения в детсадах и школах, в целом выводит его на новый уровень. В музеях, остановках, вокзалах, информация должна дублироваться на английском. А в "скорой", на вокзале, в транспорте иностранцу, который что-то спросит по-английски, обязаны дать понятный ответ и помочь.

Проект задел и сферу кино. Он предлагает английские фильмы показывать в оригинале. Уже в 2025 году таких фильмов должно быть 50% согласно предложенному законопроекту, в 2026 году — 75%, а с 2027 года — 100%.

В кинозрелищах, то есть в кино, предлагают показывать фильмы на английском

Еще одно интересное предложение – зрителям из госбюджета будут компенсировать средства на покупку билетов на англоязычное кино с субтитрами.

Все еще может измениться

Однако пока нет консенсуса относительно того, будут ли фильмы на английском демонстрировать в кинотеатрах параллельно с фильмами в дубляже или вместо них, отметил председатель Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, передает НВ.

"У нас уже был разговор с господином Ткаченко (министр культуры Александр Ткаченко, — ред.), который является соразработчиком этого законопроекта. Мы точно будем проводить обсуждения, потому что возникают и у нас вопросы", — отметил Потураев.

Депутат считает, что инициатива не убьет украинский дубляж, поскольку он остается обязательным для телевидения, а также его все чаще добавляют стриминговые платформы типа Netflix и Apple TV.

Также он подчеркнул, что важным остается вопрос детского контента и доступности фильмов в кино для людей с ограниченными возможностями – "людей с плохим зрением субтитры не спасут".

"Это хорошая история для того, чтобы люди больше и быстрее овладевали английским языком, но мне кажется, что это должно быть в параллели, чтобы у людей была возможность выбора", — отметил депутат.

Аргументы против

Известный украинский сказочник Саша Лирник в своем Facebook написал, что украинский дубляж это то, что удерживало язык от уничтожения и возвращало русифицированных к языку. А убирать его сейчас – диверсия.

Народный депутат от "Евросолидарности" Владимир Вятрович прогнозирует, что нормы о кино фактически запрещают украинский язык в кинопрокате и уничтожают украинское кинодублирование. Он утверждает, что цель повышения уровня владения английским языком верна и важна, но выбранный путь к этой цели – дискуссионный.

"Подобные законы существуют в странах Африки и Азии, когда-то являвшихся британскими колониями, и отнюдь не в европейских государствах", – отмечает Вятрович.

Определенный закон об английском языке не может содержать норм, которые сужают область применения украинского языка, говорит нардеп. Он также добавляет, что проект предусматривает де-факто уменьшение установленной законом минимальной доли телепрограмм на украинском языке путем англоязычных программ.

"Речь идет об уничтожении украинского кинодублирования как отрасли, в частности, потере работы для многочисленных специалистов индустрии. Если до сих пор кинотеатры были местом, делавшим украинский язык модным и популярным для миллионов людей, то теперь услышать родной язык в кино украинцы смогут разве что на фильмах отечественного производства. Уничтожить украинское кинодублирование и выбросить украинский язык из кинопроката не удалось даже Януковичу и Табачнику вместе взятым. Даже они не додумались запретить голливудским персонажам звучать на украинском", — пишет Вятрович.

Вятрович назвал эти нормы антиукраинскими и антиконституционными, поскольку резко сужают область применения украинского языка. Изучать английский язык важно, а вытеснение украинского этому не поможет.

Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктор Таран предостерег от опасности роста спроса на пиратские фильмы на русском языке:

"У нас опасность такого подхода заключается в том, что люди по своей природе ленивы. А значит, начнут не переводить, а искать дубляж на понятном языке. И какой найдут? Верно — русский. Так что имеем риск скрытой русификации", — пишет Таран.

Дубляж умирает по всему миру

Журналист Айдер Муждабаев, напротив, поддержал идею Зеленского — он считает, что титры вместо украинского дубляжа, которые предложил президент — это единственный путь как можно быстрее, чем поколение, окончательно оторваться от "руzковая мера" в сторону нормального мира.

"А наши актеры найдут другие способы зарабатывать. Будущая безопасность Украины более ценна, для них, в том числе", — написал Муждабаев.

Основатель KPI TV Алексей Шумиленко в своем Twitter выразил альтернативную мысль. Он считает, что рынку дубляжа осталось существовать недолго, мол, даже голливудские актеры заговорят на всех языках, потому что это дешевле дубляжа и голоса аутентичный. Он привел пример видео, которое было переведено с помощью сгенерированного искусственным интеллектом английским дубляжем. В оригинале интервью звучало на украинском.

Как это происходит в других странах

Украинский дубляж голливудских фильмов — это роскошь, недоступная многим другим странам. Украинский зритель может наслаждаться профессиональной озвучкой — это полноценная игра актеров голосом, еще и на понятном языке. А адаптированные к украинскому языку названия, песни и шутки влияют на просмотры, превращая продукт в нечто уникальное.

Во многих странах Евросоюза закадровый дубляж встречается редко. При покупке дорогого билета в кино вы получаете только фильмы, которые показывают на языке оригинала, а перевод подают внизу с помощью субтитров. И это не мешает собирать полные залы во время премьера. Дубляж встречается редко и в основном рассчитан на детские фильмы.

Однако и здесь есть исключения – в Италии дублируется все, что попадает на экран – от фильмов до сериалов и документалок. Немцы потребляют самое большое количество дублированных фильмов в Европе. Данные пользователей Prime Video показали, что около 90% немецких клиентов смотрят дублированные фильмы и сериалы в стриминге, в кинотеатрах фильмы тоже выпускаются исключительно как дублированные версии на немецком языке.

Немцы не единственные, кто предпочитает дублированные фильмы: Испания и Франция также являются крупными потребителями дубляжа.

Страны, имеющие высокий уровень владения английским – например, Нидерланды или Финляндия – обычно избегают дублированных фильмов и предпочитают просматривать иностранные фильмы с субтитрами.

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