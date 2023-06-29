Український дубляж під загрозою зникнення. Удар по кіноіндустрії чи крок у ногу з часом?

Противники законопроєкту застерігають — це вб'є український дубляж

Володимир Зеленський пропонує показувати англомовні фільми у кінотеатрах мовою оригіналу, а переклад подавати у вигляді українських субтитрів. Це — неочікувана сторона нового законопроєкту про статус англійської мови, який президент вчора подав до Верховної Ради. До втілення у життя законопроєкт ще далекий — спочатку його розглядатиме парламент, і можливо, деякі положення з нього викреслять. Наприклад, положення про дубляж.

Підводні камені законопроєкту вже викликали гарячі суперечки. Звичайна для багатьох країн Європи практика відсутності дубляжу у кіно в Україні сприймається інакше — як напад на мову. Це болюче питання, яке без додаткових пояснень в українському контексті може розбудити дракона. І це ми ще не почали згадувати інтереси представників бізнесу, які займаються дубляжем і будуть невимовно "раді" від втрати коштів під час війни.

"Телеграф" зібрав основні реакції щодо можливих наслідків ініціативи:

Деталі

Законопроєкт №9432 "Про застосування англійської мови в Україні" пропонує надати англійській мові статусу однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Він зобов'язує кандидатів на керівні посади у державній владі володіти англійською, робить мову обов'язковою для вивчення у садочках та школах, загалом виводить її на новий рівень. У музеях, зупинках, вокзалах, інформація має дублюватися англійською. А у "швидкій", на вокзалі, у транспорті іноземцю, який щось спитає англійською, зобов'язані надати зрозумілу відповідь та допомогти.

Проєкт зачепив і сферу кіно. Він пропонує англійські фільми показувати в оригіналі. Уже 2025 року таких фільмів має бути 50% згідно із запропонованим законопроєктом, 2026-го — 75%, а з 2027 року — 100%.

У кіновидовищних закладах, тобто у кіно, пропонують показувати фільми англійською

Ще одна цікава пропозиція — глядачам з держбюджету компенсуватимуть кошти на купівлю квитків на англомовне кіно із субтитрами.

Все ще може змінитися

Однак поки що немає консенсусу щодо того, чи будуть фільми англійською демонструвати в кінотеатрах паралельно з фільмами в дубляжі, чи замість них, зазначив голова Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, передає НВ.

"У нас уже була розмова з паном Ткаченком (міністр культури Олександр Ткаченко, — ред.), який є співрозробником цього законопроєкту. Ми точно будемо проводити обговорення, тому що виникають і в нас питання", — зазначив Потураєв.

Депутат вважає, що ініціатива не вб'є український дубляж, оскільки він залишається обов’язковим для телебачення, а також його дедалі частіше додають стримінгові платформи на кшталт Netflix і Apple TV.

Також він наголосив, що важливим залишається питання дитячого контенту та доступності фільмів у кіно для людей з обмеженими можливостями — "людей з поганим зором субтитри не врятують".

"Це хороша історія для того, щоб люди більше і швидше опановували англійську мову, але мені здається, що це повинно бути в паралелі, щоб у людей була можливість вибору", — зазначив депутат.

Аргументи проти

Відомий український казкар Сашко Лірник у своєму Facebook написав, що український дубляж це те, що утримувало мову від знищення і повертало зрусифікованих до мови. А прибирати його зараз — диверсія.

Народний депутат від "Євросолідарності" Володимир В'ятрович прогнозує, що норми про кіно фактично забороняють українську мову в кінопрокаті та знищують українське кінодублювання. Він стверджує, що мета підвищення рівня володіння англійською мовою правильна і важлива, але обраний шлях до цієї мети – дискусійний.

"Подібні закони існують у країнах Африки й Азії, що колись були британськими колоніями, й аж ніяк не у європейських державах", – наголошує В'ятрович.

Окрeмий закон про англійську мову не може містити норм, які звужують сферу застосування української мови, каже нардеп. Він також додає, що проєкт передбачає дe-факто зменшення встановленої законом мінімальної частки телепрограм українською мовою шляхом англомовних програм.

"Йдеться про знищення українського кінодублювання як галузі, зокрема втрату роботи для численних фахівців індустрії. Якщо досі кінотеатри були місцем, що робили українську мову модною й популярною для мільйонів людей, то тепер почути рідну мову в кіно українці зможуть хіба що на фільмах вітчизняного виробництва. Знищити українське кінодублювання і викинути українську мову з кінопрокату не вдалося навіть Януковичу й Табачнику разом узятим. Навіть вони не додумалися заборонити голлівудським персонажам звучати українською", — пише В'ятрович.

В'ятрович назвав ці норми антиукраїнськими й антиконституційними, оскільки різко звужують сферу застосування української мови. Вивчати англійську мову важливо, а витіснення української цьому не допоможе.

Керівник Центру підготовки операторів БпЛА "Крук" Віктор Таран застеріг від небезпеки росту попиту на піратські фільми російською мовою:

"У нас небезпека такого підходу полягає в тому, що люди по своїй природі ліниві. А отже почнуть не перекладати, а шукати дубляж зрозумілою мовою. І яку знайдуть? Вірно — російську. Тож маємо ризик прихованої русифікації", — пише Таран.

Дубляж вмирає у всьому світі

Журналіст Айдер Муждабаєв, навпаки, підтримав ідею Зеленського — він вважає, що титри замість українського дубляжу, які запропонував президент — це єдиний шлях якнайшвидше, за покоління, остаточно відірватися від "руzкава міра" в бік нормального світу.

"А наші актори знайдуть інші способи заробляти. Майбутня безпека України цінніша, для них у тому числі", — написав Муждабаєв.

Засновник KPI TV Олексій Шуміленко у своєму Twitter висловив альтернативну думку. Він вважає, що ринку дубляжу лишилось існувати недовго, мовляв, навіть голлівудські актори заговорять всіма мовами, бо це дешевше за дубляж і голос автентичний. Він навів приклад відео, яке було перекладено за допомогою згенерованого штучним інтелектом англійським дубляжем. В оригіналі інтерв'ю звучало українською.

Як це відбувається в інших країнах

Український дубляж голлівудських фільмів — це розкіш, яка недоступна багатьом іншим країнам. Український глядач може насолоджуватися професійною озвучкою — це повноцінна гра акторів голосом, ще й зрозумілою мовою. А адаптовані до української мови назви, пісні та жарти впливають на перегляди, перетворюючи продукт на щось унікальне.

У багатьох країнах Євросоюзу закадровий дубляж зустрічається рідко. Купуючи дорогий квиток у кіно — ви отримуєте лише фільми, які показують мовою оригіналу, а переклад подають внизу за допомогою субтитрів. І це не заважає збирати повні зали під час прем'єр. Дубляж рідкісний і в основному для дитячих фільмів.

Проте і тут є винятки — в Італії дублюється все, що потрапляє на екран — від фільмів до серіалів та документальних фільмів. Німці споживають найбільшу кількість дубльованих фільмів у Європі. Дані користувачів Prime Video показали, що близько 90% німецьких клієнтів дивляться дубльовані фільми та серіали у стрімінгу, у кінотеатрах фільми теж випускаються виключно як дубльовані версії німецькою мовою.

Німці не єдині, хто віддає перевагу дубльованим фільмам: Іспанія та Франція також є великими споживачами дубляжу.

Країни, які мають високий рівень володіння англійською – наприклад, Нідерланди чи Фінляндія – зазвичай уникають дубльованих фільмів та надають перевагу перегляду іноземних фільмів із субтитрами.

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