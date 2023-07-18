Получить звание офицера в Украине можно будет без высшего образования: Зеленский подписал закон

Законопроект вступит в силу в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о присвоении офицерских званий военным без высшего образования. Законопроект был принят Верховной Радой еще четыре месяца назад.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Дмитрий Разумков, который является одним из инициаторов идеи. А в карточке законопроекта №8339 сказано, что он был возвращен с подписью президента Украины сегодня, 18 июля.

Дмитрий Разумков отметил, что законопроект должен был быть подписан в течение 15 дней после его принятия, согласно Конституции, но произошло это только сейчас. Однако теперь украинским защитникам с боевым опытом, которые пользуются доверием побратимов, но не успели получить высшее образование, разрешено присваивать офицерские звания.

"Закон будет обнародован и вступит в силу уже в ближайшее время", — добавил нардеп.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто из военных может получить от государства выплату в сумме более 1 млн гривен. Для этого нужно собрать определенный список документов.