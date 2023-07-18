Здобути звання офіцера в Україні можна буде без вищої освіти: Зеленський підписав закон

Законопроект набере чинності найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про надання офіцерських звань військовим без вищої освіти. Законопроект було ухвалено Верховною Радою ще чотири місяці тому.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Дмитро Разумков, який є одним із ініціаторів ідеї. А в картці законопроекту №8339 сказано, що його повернули з підписом президента України сьогодні, 18 липня.

Дмитро Разумков зазначив, що законопроект мав бути підписаний протягом 15 днів після його ухвалення, згідно з Конституцією, але сталося це лише зараз. Однак тепер українським захисникам із бойовим досвідом, які користуються довірою побратимів, але не встигли здобути вищу освіту, дозволено надавати офіцерські звання.

"Закон буде оприлюднений і набуде чинності вже найближчим часом", — додав нардеп.

Нагадаємо, що йдеться лише про молодші офіцерські звання: молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант та капітан.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, хто з військових може отримати від держави виплату в сумі понад 1 млн гривень. Для цього потрібно зібрати певний перелік документів.