Здобути звання офіцера в Україні можна буде без вищої освіти: Зеленський підписав закон
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Законопроект набере чинності найближчим часом
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про надання офіцерських звань військовим без вищої освіти. Законопроект було ухвалено Верховною Радою ще чотири місяці тому.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Дмитро Разумков, який є одним із ініціаторів ідеї. А в картці законопроекту №8339 сказано, що його повернули з підписом президента України сьогодні, 18 липня.
Дмитро Разумков зазначив, що законопроект мав бути підписаний протягом 15 днів після його ухвалення, згідно з Конституцією, але сталося це лише зараз. Однак тепер українським захисникам із бойовим досвідом, які користуються довірою побратимів, але не встигли здобути вищу освіту, дозволено надавати офіцерські звання.
"Закон буде оприлюднений і набуде чинності вже найближчим часом", — додав нардеп.
Нагадаємо, що йдеться лише про молодші офіцерські звання: молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант та капітан.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, хто з військових може отримати від держави виплату в сумі понад 1 млн гривень. Для цього потрібно зібрати певний перелік документів.