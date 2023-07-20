"Ідіотизм не пройшов": у Раді ухвалили важливе рішення щодо законопроекту про англійську мову та дубляж у фільмах

Документ було прийнято одноголосно

У Верховній Раді України підтримали законопроект Володимира Зеленського "Про застосування англійської мови в Україні", але із важливими правками.

Про це повідомив член Комітету ВР з гуманітарної та інформаційної політики Володимир В’ятрович.

За його словами, рішення щодо документа було прийнято одноголосно, але з нього виключили всі норми, які б звузили область застосування української мови на телебаченні та в кінопрокаті, а саме:

вимога демонстрування англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу;

зміни до закону про кінематографію;

зміни до закону про державну мову в частині кіно;

зміни до закону про медіа про зниження квоти україномовних програм.

На це рішення вже відреагували й українці. Так, наприклад, український бізнесмен та популярний блогер Роман Шрайк заявив – "ідіотизм не пройшов".

"Примушувати вивчати англійську в кінотеатрах методом читання українських субтитрів не будуть. Прекрасний український дубляж збережеться", — пише він.

Прості коментатори в мережі також здебільшого поставилися схвально до цього рішення і назвали його мудрим.

Нагадаємо, що законопроект №9432 пропонує надати англійській мові статус однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Документ нормує особливості застосування англійської мови у роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню при перетині державного кордону у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я. Серед іншого, законотворці пропонували, наприклад, транслювати у кінотеатрах фільми, мовою оригіналу яких є англійська, без дубляжу. Ці норми, зокрема, викликали запеклі суперечки в українському суспільстві. Докладніше про цей законопроект ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.