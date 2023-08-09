Готують вбивць у школах. Як російські підручники історії зображують Україну

Орченят годують байками, що українців вигадала Австрія

З 1 вересня російські старшокласники отримають "оновлені", а насправді нашвидкуруч переписані відповідно до пропаганди, підручники з історії.

Наклад — 650 тисяч штук, на обкладинці — Кримський міст, а всередині — добірна маячня для майбутніх призовників про так звану "СВО" (спеціальну військову операцію), якою росія називає війну проти України та взагалі про Україну. Кардинально переписали останні 50 років. Розбираємося детальніше, що там:

Що новенького з'явилося

Шістдесяті роки у підручнику називаються "революцією добробуту", а Михайло Горбачов представлений як некомпетентний керівник, який винен у розпаді Радянського Союзу, "найбільшої геополітичної катастрофи XX століття" (це прямо цитата путіна, їх у підручнику багато).

Війну в Україні описують цілих 17 параграфів, у підручнику багато уваги приділено "неонацизму". Спойлер — у авторів є слово-паразит "НАТО". Автори стверджують, що:

"ідеєю-фікс Заходу стала дестабілізація обстановки всередині росії. Ну потім, дуже "логічно", розповідається про те, що в Україні розквітнув "український неонацизм". Декілька поколінь в Україні, починаючи з 1990-х років, виховували у неприязні до росії, на неонацистських ідеях .

. Революція на Майдані 2014 року називається "військовим переворотом" та "кривавим заколотом".

Потім російські солдати "рятували" незрозуміло кого у 2014 році, коли москва анексувала в України півострів Крим.

"Жителів Донбасу назвали "терористами" за те, що вони хотіли залишитися росіянами"

У ролі головного тарана проти росії США та НАТО (!) почали готувати Україну: "З України посилено ліпили "антиросію ".

почали готувати Україну: "З України посилено ліпили ". Знову НАТО . Недружність Заходу виражалася в розширенні НАТО на Схід: вони наводять вступ "історично нейтральної" Фінляндії до НАТО в 2023 році.

. Недружність Заходу виражалася в розширенні НАТО на Схід: вони наводять вступ "історично нейтральної" Фінляндії до в 2023 році. Старшокласників лякають ядерною війною: "Якби Україна, вступивши до НАТО , спровокувала воєнний конфлікт у Криму та на Донбасі, то на підставі Статуту НАТО росія виявилася б одномоментно у стані війни з усіма учасниками блоку. Це був би, мабуть, кінець цивілізації. Цього не можна було допустити" .

, спровокувала воєнний конфлікт у Криму та на Донбасі, то на підставі Статуту росія виявилася б одномоментно у стані війни з усіма учасниками блоку. . А ось про "СВО" лише один короткий абзац , більша частина якого складається з цитати путіна. Мовляв, "росія не починала бойових дій, а навпаки прагне їх закінчити".

, більша частина якого складається з цитати путіна. Мовляв, "росія не починала бойових дій, а навпаки прагне їх закінчити". Однією з причин повномасштабного вторгнення в Україну автори підручника називають декомунізацію . Таке враження, що росіяни перераховують кожен знесений пам'ятник Леніну, Катерині і Пушкіну і ведуть хронологію "русофобії".

. Таке враження, що росіяни перераховують кожен знесений пам'ятник Леніну, Катерині і Пушкіну і ведуть хронологію "русофобії". Відразу після параграфа про оголошення путіним "СВО" йде параграф "Протистояння із Заходом". У ньому стверджується, що цей самий Захід "завалив український режим грошима та зброєю", ввів проти росії безпрецедентні санкції та викрав "всі активи російської держави, що зберігаються в їхніх банках, на загальну суму понад 300 млрд дол".

Західні санкції, описуються як більше зло, ніж Наполеон Бонапарт, який пішов на росію в 1812 році.

"Головним бенефіціаром українського конфлікту стали США , оборонно-промисловий комплекс яких виявився "завалений замовленнями". Тут же наводиться формулювання, що "США сповнені рішучості воювати "до останнього українця".

, оборонно-промисловий комплекс яких виявився "завалений замовленнями". Тут же наводиться формулювання, що "США сповнені рішучості воювати "до останнього українця". Що таке Україна зараз: " Ультранаціоналістична держава. Сьогодні будь-яке інакодумство в Україні жорстко переслідується, опозиція заборонена, все російське оголошено ворожим".

держава. Сьогодні будь-яке інакодумство в Україні жорстко переслідується, опозиція заборонена, все російське оголошено ворожим". Що таке ЗСУ: автори звинувачують ЗСУ в тому, що вони прикриваються цивільними об'єктами, забороняючи мирним жителям їх залишати, і що це — тактика НАТО .

. Що роблять окупанти: мають "наказ за жодних умов не обстрілювати житлові квартали".

Закінчується цей треш повідомлянням, що росія — країна можливостей, бо є вільне місце після світових компаній, що покинули її ринок.

Пояснення українського історика

Історик Олександр Алфьоров прочитав нові зміни та розібрав їх у своєму YouTube-каналі. Він звернув увагу на ширшу тенденцію росіян — не називати українців українцями, натомість це постійно якесь населення чи просто земля, що називає себе "Україною".

"Основний посил в тому, що були слов'яни, яких розділили і одна з частин цих слов'ян, які сьогодні називаються українцями — їм сказали, що вони українці у 19 столітті. А саме на території Австрії, де знаходилися друга частина українців під Австрійською імперією. І головний мотив підручника, що саме там, в Австрії, пояснили: "ви українці і ви не належите до "русского народа". З цього і почалася криза, яка зіткнула Захід з росією. Тобто ми, українці, з 19 століття почали думати, що ми українці, а не "рускіє", — переказує думку росіян історик.

А далі, мовляв, у 17 ст. населення "будущіх украінскіх зємєль", Полтавщина, Запоріжжя, Чернігівщина "добровільно вішли у склад російської держави, як частина єдиного рускава народа.

"Не народ, а населення. Може, хтось мав африканське походження, хтось там з китайців, там може індуси там були", — іронізує Алфьоров.

Він дивується логіці викладу, бо якщо це було просто "населення якихось майбутніх українських земель", то як воно могло добровільно кудись увійти, якщо у нього немає нічого, ні держави, ні еліт. І куди входити — "російської держави" на той момент і не існувало, а було Московське князівство, а під кінець 17 ст. Московське царство. "російська держава" — це міф і вигадка.

"Ці землі називали себе військо Запорізьке, Малоросія, а їх православні мешканці вважали себе "рускімі", — це взагалі брєд. Землі називали себе. Я не знаю, хто це писав, це просто якась дурниця", — каже історик.

Історик звернув увагу на трактування "СВО": мовляв, 24 лютого 2022 року путін оголосив про початок "СВО", її цілі: захист Донбасу і випереджальний захист безпеки росії (!)

"Гірше, коли хтось приходить когось захищати, не запитуючи про захист. Так саме московити зайшли в Будапешт танками, захищаючи Угорщину, вони зайшли в Прагу, зайшли в Фінляндію в 39-му році когось захищали, у Польшу в 39-му році — вони усюди захищають! Бачите які вони хороші виявляються…Ми нічого не починали, ми це вирішили закінчити. Ну то вибачте — двоє в драку, третій в … А тут і двоє в драку не входило, бо нічого не було би якби вони не заслали своїх зелених чоловічків", — каже Алфьоров.

Також він звертає увагу на те, що у підручнику багато разів повторюється про НАТО і згадує цитату про "США-бенефеціара України":

"Тобто ми не держава незалежна, ми просто якась територія, знову населення, земля, яка себе називає Україною", — каже історик.

У параграфі "Україна — ультранаціоналістична держава" росіяни пишуть про відсутність опозиції в Україні, хоча вона була "п'ятою колоною" медведчуками, а росіяни самі своїх опозиціонерів на 15 років. Він також дорікає росіянам зловживанням фразою про "братські народи" та стверджує, що закиди про якусь забуту пам'ять — неправда:

"Насправді українське законодавство захищає людей, які боролися з нацизмом, і в тому числі якщо є меморіали пов'язані з військовими похованнями Вони ніколи не знищуються. В Україні не руйнується те, що пов'язано з солдатами, які боролися з нацизмом. Видаляється пам'ять про керівників армії, бо це були штрафбати, закидуванням гарматним м'ясом, форсування Дніпра. З могилами звичайних мобілізованих боротися бридко, — додав Алфьоров, підсумувавши, що школярі будуть читати у цих підручниках не історію, а абсолютно ще гіршу, ніж в СРСР пропаганду. І якщо рф не розвалиться, то наступний крок цих 11-класників буде прийти в російську армію.

Підручники роздадуть українським дітям

Цинізм цієї ситуації у тому, що окупанти роздадуть книжки і українським дітям на територіях, які тимчасово захопила російська армія. А у них гауляйтерів зобразили голосами народу, каже мер Мелітополя Іван Федоров.

"Зрадників-гауляйтерів презентують, як "голоси" окупованих територій. Вбивць, крадіїв та гвалтівників з "російської армії" записали в героїв. Фашистські наративи кремля та особисто путіна подають, як аксіому. Розуміємо, що папір все стерпить. Але наші люди — ні. Південь чекає на звільнення", — написав Федоров.

Експерт з національного та міжнародного кримінального права Гюндуз Мамедов написав, що використання цих підручників на окупованих територіях є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у росії у підручниках з історії для четвертоклашок "підкоригували" події часів Київської Русі.