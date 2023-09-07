Удар російського "Шахеда" по Румунії: з’явилося відео вибуху, на ньому помітили важливий момент

Влада країни вдає, що нічого страшного не сталося

У мережі показали кадри удару російського дрону Shahed-136 по території Румунії. Інцидент із потраплянням територією країни НАТО стався 4 вересня.

Відео опублікував блогер та волонтер Сергій Стерненко. Він звернув увагу на те, що перед ударом безпілотник зменшив оберти двигуна, що характерно для "шахедів" у момент ураження цілі.

"Під час удару не було роботи ППО, а отже, дрон саме вдарив по території Румунії, його так запрограмували росіяни", - пише блогер.

Зазначимо, що після влучення російського дрона у Румунії визнали, що знайшли уламки безпілотника. При цьому жодної жорсткої реакції не було.

У Північноатлантичному альянсі, куди входить Румунія, заявили, що вони не мають інформації про те, що атака з боку рф була навмисною. Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг лише зазначив, що "розслідування триває".

Раніше "Телеграф" писав про те, що за словами голови Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна має доказ того, що на територію Румунії впали уламки ворожих дронів.