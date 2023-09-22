У прифронтовому місті росії чоловік підірвав себе разом із силовиками: деталі

Усі поліцейські та силовики, які приїхали на обшук, травмовані

У російському місті Шебекіно сталася НП. Місцевий мешканець Михайло Шевцов підірвав силовиків, котрі приїхали до нього з обшуком.

Подробиці розповіли у Telegram-каналі Baza. Загалом постраждали дев’ятеро людей, але найбільше дісталося 63-річному Шевцову.

Чоловік вважав себе громадянином СРСР, але Мін’юст росії визнає цей неформальний рух екстремістською організацією, тому він давно потрапив у поле зору правоохоронців. Проте з обшуками до нього приїхали з іншого приводу — його підозрювали у вбивстві. Правоохоронці знали, що у Шевцова могла бути зброя, тому на підкріплення поліцейським дали стільки ж бійців СОБРу.

Шевцов не відчинив двері правоохоронцям і ті почали вести з ним переговори, і в цей момент пролунав вибух. Як з’ясувалося, у будинку вибухнув газовий балон. Постраждали чотири поліцейські, серед яких начальник відділу карного розшуку підполковник Євген Передистий, а також чотири силовики СОБРу. У постраждалих множинні осколкові поранення.

Проте найсильніше постраждав сам Шевцов. Через вибух будинок майже повністю зруйнувався і чоловіка дістали з-під уламків із 60% опіків тіла. Також у потерпілого пошкоджено голову, плечі та передпліччя. На місце вибуху приїхали майже всі поліцейські начальники Білгородської області.

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