В прифронтовом городе россии мужчина подорвал себя вместе с силовиками: детали

Все полицейские и силовики, которые приехали на обыск, травмированы

В российском городе Шебекино произошло ЧП. Местный житель Михаил Шевцов подорвал силовиков, которые приехали к нему с обыском.

Подробности рассказали в Telegram-канале Baza. Всего пострадали девять человек, но больше всего досталось 63-летнему Шевцову.

Мужчина считал себя гражданином СССР, но Минюст россии признает это неформальное движение экстремистской организацией, поэтому он давно попал в поле зрения правоохранителей. Однако с обысками к нему приехали по другому поводу — его подозревали в угрозе убийством. Правоохранители знали, что у Шевцова могло быть оружие, поэтому в подкрепление полицейским дали столько же бойцов СОБРа.

Шевцов не открыл дверь правоохранителям и те начали вести с ним переговоры, и в этот момент прогремел взрыв. Как выяснилось, в доме взорвался газовый баллон. Пострадали четыре полицейских, среди которых начальник отдела уголовного розыска подполковник Евгений Передистый, а также четыре силовика СОБРа. У пострадавших множественные осколочные ранения.

Однако сильнее всех пострадал сам Шевцов. Из-за взрыва дом почти полностью разрушился и мужчину достали из-под обломков с 60% ожогов тела. Также у пострадавшего повреждена голова, плечи и предплечья. На место взрыва приехали практически все полицейские начальники Белгородской области.

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