У росії не передають дивувати безглуздими заявами

Депутат Держдуми рф, російський генерал андрій гурульов, який раніше знайшов "ідеальне місце для завдання ядерного удару по Україні", зробив нову абсурдну заяву щодо війни в Україні. Цього разу він заявив, що росія має зробити так, щоб американські військові почали гинути.

Такий висновок від гурульова пролунав у програмі одного з головних пропагандистів країни-агресора володимира соловйова. Обговорюючи цю тему, він сказав, що далеко не всі їхні військові бази є невразливими.

"Нам треба зробити так, щоб американські військові почали гинути. Військових баз по всьому світу у них безліч. Вони далеко не всі невразливі, причому там молдавські, гагаузькі, так? І сьогодні за наявності рою безпілотників — звідки вони прилетіли, хто прилетів. і на будь-якому безпілотнику на 99% буде написано "Made in China". А що до нього примотали, я перепрошую, там снаряд від тубуса може бути американський", — сказав ін.

Своєю чергою, солов’їв доповнив безглузду заяву свого співрозмовника, сказав, що снаряд "може бути український". На що той йому відповів: "Взагалі добре".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що путінський пропагандист володимир соловйов влаштував справжню істерику в ефірі своєї програми після атаки дронів на російські регіони та тимчасово окупований Севастополь.