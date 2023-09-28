"Должны начать гибнуть": депутат Госдумы рф сделал громкое заявление об американских военных

В россии не передают удивлять нелепыми заявлениями

Депутат Госдумы рф, российский генерал андрей гурулев, который ранее нашел "идеальное место для нанесения ядерного удара по Украине", сделал новое абсурдное заявление по войне в Украине. На сей раз он заявил, что россия должна сделать так, чтобы американские военные начали гибнуть.

Такое умозаключение от гурулева прозвучало в программе одного из главных пропагандистов страны-агрессора владимира соловьева. Обсуждая эту тему он сказал, что далеко не все их военные базы являются неуязвимыми.

"Нам нужно сделать так, чтобы американские военные начали гибнуть. Военных баз по всему миру у них множество. Они далеко не все неуязвимые, причем там молдавские, гагаузские, да? И сегодня при наличии роя беспилотников – откуда они прилетели, кто прилетел. Все равно на любом беспилотнике на 99% будет написано "Made in China". А что к нему примотали, я извиняюсь, там снаряд от тубуса может быть американский", — сказал он.

В свою очередь соловьев дополнил нелепое заявление своего собеседника, сказал, что снаряд "может быть украинский". На что тот ему ответил: "Вообще хорошо".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что путинский пропагандист владимир соловьев устроил настоящую истерику в эфире своей программы после атаки дронов на российские регионы и временно оккупированный Севастополь.