У Донецьку серйозні прильоти: у окупантів можуть бути великі неприємності, відео

У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. У мережі повідомляють, що зафіксовано серйозні прильоти в районі Мотеля, де знаходиться військова частина та розташування російських окупантів.

Про це повідомляють у мережі. На фото та відео видно величезний стовп чорного диму та пожежі на місці прильоту.

Повідомляється, що останніми днями, з дня активізації боїв за Авдіївку, у цьому районі Донецька спостерігалося велике скупчення російських солдатів, які підтягували свою техніку. Ймовірно, удару було завдано саме за місцем дислокації окупантів. Також на місці знайшли уламки невідомої товстої ракети. Судячи з фото в мережі, на місці удару спалахнуло авто, а чорний стовп диму було видно у сусідніх районах.

Неспокійно також і у російському Ростові-на-Дону. У місті було чути вибухи, а в небі видно сліди від ракет. За попередніми даними, працює ППО, яка намагається збити ракети. Примітно, що вибухи в Донецьку та Ростові пролунали приблизно в той самий час — близько 14:08.

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