Саакашвілі можуть знадобитися психіатр та психолог: подробиці

Заарештований політик припинив голодування

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі припинив 40-денне голодування, яке він почав після арешту в Тбілісі. Особистий лікар заарештованого політика розповів, що у процесі подальшого лікування політика можуть знадобитися психолог та психіатр.

Як передає AFP, відповідну заяву Ніколоз Кіпшидзе зробив після відвідин Саакашвілі у військовому шпиталі в Горі, куди його перевели з тюремної лікарні.

За словами лікаря, у процесі лікування політика буде необхідна допомога психолога та психіатра. Крім того, не виключається необхідність підключення до обстеження Саакашвілі закордонних спеціалістів.

Кіпшидзе додав, що загрози здоров’ю Саакашвілі поки що існують і він не може з упевненістю заявити, що небезпека минула. Наразі заарештований політик продовжує лікуватися. У експрезидента Грузії відзначається загальна слабкість, головний біль і стрибки тиску.

Лікар політика додав, що перший день його відновлення після голодування пройшов нормально і Саакашвілі набагато спокійніше почувається у військовому шпиталі, ніж у тюремній лікарні.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Михайла Саакашвілі заарештували у Грузії на початку жовтня, після чого українсько-грузинський політик оголосив голодування на знак протесту. Лікар повідомив, що він втратив два десятки кілограмів, що спричинило переведення Саакашвілі до іншої пенітенціарної установи до лікарні. Переведення не пройшло без скандалів — з’явилося відео бійки.

Крім того, президент України Володимир Зеленський зателефонував грузинському прем’єру з приводу доступу до Саакашвілі українських медиків.