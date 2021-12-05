Ситуація на кордоні загострюється: Білорусь вручила Україні ноту протесту

Також Україну звинуватили в уникненні діалогу

Звинувачення Білорусі у "порушенні кордону" українськими військовими закінчилися врученням ноти протесту військовому аташе при посольстві України. Влада сусідньої країни також звинуватила Україну в уникненні діалогу.

Відповідна заява з’явилася у неділю, 5 грудня, у Telegram-каналі Міноборони Білорусі.

Вказано, що військовому аташе при посольстві України в Білорусі вручили ноту протесту через порушення кордону гелікоптером Мі-8 у районі Нової Рудні — судно нібито залетіло на 1 кілометр углиб Білорусі.

Крім цього аташе донесли думку білоруської влади, що українська сторона уникає діалогу для розв'язання спірних питань як по лінії міжнародного військового співробітництва, так і контролю над озброєннями, що дуже тривожно.

Варто зазначити, що українська сторона заперечує факт порушення повітряного простору Білорусі, наголошуючи при цьому, що авіацію використовують для моніторингу кордону та спецоперації "Полісся", проте екіпажі вертольотів кордонів не перетинали.

І на без того ускладнені білорусько-українські відносини може вплинути і той факт, що польські силовики в ніч на неділю, 5 грудня, зафіксували 43 спроби незаконного перетину кордону з боку Білорусі. При цьому було затримано двох громадян України, яких звинуватили у пособництві мігрантам. Про це повідомив Telegram-канал "Sputnik Білорусь".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Білорусі прокоментували ймовірність можливого наступу Росії на Україну. Зокрема, Лукашенко заявив, що вони б осторонь не залишилися і їхній союзник також усім відомий.

Згодом стало відомо про наміри президента Білорусі відвідати Крим, який він назвав "російським".

На це в українському МЗС відповіли, що Лукашенко своїми заявами та діями "намагається спалити всі мости з Україною".