Небажання дивитися далі свого носа небезпечне: чому українцям потрібно стежити за ситуацією в Казахстані

Для України може бути небезпечним небажання реагувати на події, що відбуваються у світі.

Українська влада має поставити собі питання про те, як ставиться до того, що відбувається в Казахстані, де вже кілька днів відбуваються запеклі протести.

Про це розповів експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.

Він зазначив, що введення військ ОДКБ у країну є демонстрацією того, що Кремль може робити все на теренах країн, які він розцінює як периферію Росії. Ситуація може призвести до наслідків України.

"Для України небезпечне її небажання дивитися трохи далі за свій город", — сказав він.

Водночас він зазначає, що нашій країні треба визначитися з тим, як розцінювати події у Казахстані.

Тишкевич зазначає, що якщо Україна зацікавлена у нафтогазовому співробітництві, то їй необхідно підтримувати контакти з прихильниками колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва. Якщо ж вона хоче співпрацювати у цій галузі, але через партнерів, які врівноважують вплив Росії, то для цього треба мати контакти з американськими та європейськими компаніями, через яких домовлятися про постачання нафти та газу.

Якщо Україні цікава співпраця з урану, то контакти треба підтримувати з чинним президентом Касимом-Жомратом Токаєвим.

"Якщо українського інтересу в цьому регіоні немає, то краще не потикатися туди", — підсумував Тишкевич.

Як повідомлялося раніше, у Казахстані з перших чисел січня відбуваються масові демонстрації. Приводом до них стало подорожчання автомобільного газу вдвічі.

Після цього в країні неодноразово відбувалися сутички між протестувальниками та силовиками, що місцями переростало у збройне протистояння. На тлі цього в країну поспішно почали вводити війська ОДКБ, переважно російські.

Станом на 7 січня місцеві ЗМІ повідомляють про десятки загиблих та сотні поранених. На тлі цього Токаєв заявив, що не вестиме переговори з протестувальниками та заявив, що силовикам і військам дано наказ відкривати вогонь на поразку.

Більше про те, чим загрожує ситуація в Казахстані для України, читайте у матеріалі "Телеграф": "Краще не потикатися туди": експерт порівняв Казахстан із Донбасом і назвав наслідки протестів для України.