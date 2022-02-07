Лукашенко розпорядився видати зброю не лише військовим: подробиці

Диктатор говорить, що рятувальники відтепер мають бути підготовлені нарівні із солдатами та вміти стріляти з гранатометів

У Білорусі, де закликали рознести Київ ядерними ракетами, хочуть озброїти рятувальників, прирівнюючи їх до військових.

Про те, що співробітники МНС візьмуть до рук зброю, заявив проголошений президент країни Олександр Лукашенко, якого цитує місцева агенція "БЕЛТА".

Назвавши рятувальників міцними хлопцями, диктатор анонсував їхнє об’єднання з силовим блоком. Відтепер співробітники МНС носитимуть вогнепальну зброю і мають бути підготовленими нарівні з солдатами та поліцейськими. І якщо трапиться війна, продовжує Лукашенко, рятувальники "не лише пожежу гаситимуть".

"Для цього треба володіти зброєю. Якою? Пістолети, автомати, кулемети, гранатомети, чи ми їх озброюватимемо ще й якоюсь технікою? Думаю так. І цей актив буде, серйозний актив, і підмога для нашої армії на випадок, якщо раптом", — заявив Лукашенко.

Нагадаємо, невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі дав свій прогноз щодо майбутнього складу "союзної держави" і вважає, що у ньому буде і Україна.

Крім того, Лукашенко висловлював думку, що у разі початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну ЗСУ будуть розбиті "за 3-4 дні" і натякав на те, що Білорусь у цьому випадку теж "не залишиться осторонь".