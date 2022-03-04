Біля кордонів України на авіабазах росії та Білорусі супутники зафіксували десятки винищувачів (фото)

Ворог стягує авіатехніку на військові аеродроми як у росії, так і в Білорусі.

Кривавий диктатор володимир путін вже зрозумів, що російській армії ніяк не впоратись самотужки з Україною, тому заручився підтримкою пособника тероризму, невизнаного лідера Білорусі олександра лукашенка. Зокрема, на військових аеродромах РБ Барановичі, Мачуліщі з супутника зафіксували десятки винищувачів та ракет.

Про це в ніч на п'ятницю, 3 березня, повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

За даними супутникових знімків, у Барановичах зараз стоять штурмовики, винищувачі та вантажні літаки. Судячи з кадру, то їх там близько 40 одиниць.

Супутниковий знімок аеродрому в Барановичах (Білорусь)

Що стосується авіабази Мачуліщі, яка знаходиться неподалік від Мінська, там зафіксували кілька вертольотів Mi-8.

Супутник зафіксував вертольоти Mi-8 на авіабазі біля Мінська

Крім того, ворожа армія продовжує стягувати авіацію на російську авіабазу Шаталове, що у Смоленські області РФ. Супутник зафіксував декілька десятків бомбардувальників Су-24, винищувачів Су-27 та штурмовиків Су-25.

Ворожа техніка у Шаталовому з супутника

Нагадаємо, багато обстрілів українських міст здійснюються саме з боку Білорусі — від них вже постраждали Житомир та Чернігів. Ворожа армія з білоруських кордонів запускає на міста крилаті ракети "калібр".

У Офісі Президента з цього приводу звернулися до білоруських військових, закликавши їх не виконувати злочинні накази командування та не воювати проти України.

Також "Телеграф" повідомляв, чому не варто боятися армії лукашенка.