Відносини Заходу та росії, як заявляє сурков, незабаром налагодяться

Колишній помічник президента росії владислав сурков заявив, що на етапі роботи над Мінськими угодами спочатку він виходив із того, що вони виконані не будуть.

Він зазначив, що "задоволений нинішнім розширенням західних кордонів росії", а дії російських окупантів вважає задовільними. Про це сурков сказав в інтерв’ю директору Центру політичної кон’юнктури Олексію Чеснакову.

На думку експомічника російського диктатора, відносини Заходу та рф "нормалізуються в найближчому майбутньому". Щодо питання про Мінські угоди, сурков зізнався, що ще на етапі їхньої підготовки він не виходив із того, що вони будуть виконані.

Варто зазначити, що президент росії володимир путін і роспропаганда неодноразово звинувачувала Україну в тому, що вона не збиралася виконувати Мінські угоди. Крім того, диктатор у грудні 2022 року образився на ексканцлера Німеччини Меркель, заявивши, що нібито Німеччина та Захід в цілому не хотіли, щоб були виконані Мінські угоди, а тому росію "обманювали" протягом семи років.

Однак з боку самої росії порушення Мінських угод були вже з перших домовленостей. Наприклад, росія не припинила "використання всіх видів зброї та проведення наступальних операцій" і так далі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Путін незабаром знову планує провести зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі олександром лукашенком. Секретар РНБО Олексій Данилов пояснив загрозу для України.