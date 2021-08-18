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Байкери, воли та Оля Полякова: чим дивуватиме Сорочинський ярмарок 2021

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Байкери, воли та Оля Полякова: чим дивуватиме Сорочинський ярмарок 2021 Новина оновлена 18 серпня 2021, 12:30
Національний Сорочинський ярмарок 2021

На Полтавщині стартував Національний Сорочинський ярмарок 2021.

В селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області 17 серпня стартував найбільший в Україні ярмарково-виставковий захід Національний Сорочинський ярмарок 2021, який продовжиться до 22 серпня.

"Телеграф" ознайомився з культурно-мистецькою програмою заходу, і виділив найцікавіші події, які варті уваги.

Кожного дня ярмарки на різних локаціях будуть відбуватися різні народні свята, фестивалі, конкурси, виступи народних колективів. Також гостей чекають виступи відомих виконавців — Сергія Міхалока з гуртом "Ляпіс 98", заслужена артистка України Наталія Май і "Королева ночі" Оля Полякова.

Також, на Сорочинській ярмарці втретє пройде пленер художників з усієї України, які будуть створювати картини на гоголівську тему.

А 19 серпня, на Яблучний Спас, на заході пройде дружня зустріч байкерів.

Для шанувальників народного мистецтва, можна буде відвідати різноманітні майстер-класи від народних майстрів. Також на ярмарці можна буде скуштувати ексклюзивні борщі, варенуху, галушки, та зліпити вареники.

Відмітимо, що у 2021 році Сорочинський ярмарок присвячений 30-й річниці Незалежності України. 

Раніше, "Телеграф" писав, як Київ відзначить День незалежності.

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