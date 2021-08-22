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Яке свято 22 серпня: народні прикмети і заборони

Автор
Т. Кармазіна
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Автор
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Яке свято 22 серпня: народні прикмети і заборони Новина оновлена 21 серпня 2021, 13:53
Свято 22 серпня 2021

22 серпня православні віруючі вшановують пам’ять святого Матфія.

У неділю, 22 серпня, православна церква вшановує пам’ять апостола Матфія, замінивший Юду Іскаріотського, який зрадив Христа.

Святий Матфій з Віфлеєму з дитинства був учнем Симеона. Після зустрічі з Ісусом Матфій всюди слідував за ним, а після зради Юди і Вознесіння Господнього був обраний 12-м апостолом і став проповідувати в багатьох містах. Був схоплений за наказом юдейського первосвященика Анана та засуджений до смертної кари.

Святий апостол Матфій
Святий апостол Матфій

У народі Матвія прозвали Змієсосом. З цим пов’язано незвичайне повір’я: нібито в цей день до коров’ячого вимені чіпляється безліч змій і висмоктують молоко. Тому 22 серпня намагалися не випускати худобу з хліва.

В цей час помічали, що дощі стають холоднішими, ніж зазвичай. Готувалися до осені.

Народні прикмети 22 серпня:

  • Рясна роса вранці 22 серпня віщує сонячний і теплий день.
  • Якщо вітер південний і вихровий — взимку багато снігу буде.
  • Потрібно подивитися на воду в полудень 22 серпня. Якщо вона тиха, то осінь теж буде спокійною, а взимку хуртовин практично не буде.

Що не можна робитимуть 22 серпня:

  • Не рекомендується сваритися з близькими.
  • Не можна будь-чим хвалитися перед знайомими 22 серпня, інакше заберуть.
  • Заборонено переїдати і вживати алкогольні напої. Пам’ятаємо про Успенський піст.

У 2021 року на 22 серпня випадає особливий повний місяць — Блакитний Місяць. Про особливості космічної події — читайте тут.

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