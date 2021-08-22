Укр

Какой праздник 22 августа: народные приметы и запреты

Автор
Т. Кармазина
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Автор
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Какой праздник 22 августа: народные приметы и запреты Новость обновлена 21 августа 2021, 13:53
Праздник 22 августа 2021

22 августа православные верующие почитают память святого Матфия.

В воскресенье, 22 августа, православная церковь почитает память апостола Матфия, который заменил Иуду Искариота, предавшего Христа.

Святой Матфий с Вифлеема с детства был учеником Симеона Богоприимца. После встречи с Иисусом Матфий везде следовал за ним, а после предательства Иуды и Вознесения Господня был избран 12-м апостолом и стал проповедовать во многих городах. Был схвачен по приказу иудейского первосвященника Анана и приговорен к смертной казни.

Святой апостол Матфий
Святой апостол Матфий

В народе Матфея прозвали Змеесосом. С этим связано необычное поверье: якобы в этот день к коровьему вымени прицепляются множество змей и высасывают молоко. Поэтому 22 августа старались не выпускать скот из хлева.

В это время подмечали, что дожди становятся холоднее, чем обычно. Готовились к осени.

Народные приметы 22 августа:

  • Обильная роса утром 22 августа предвещает солнечный и теплый день.
  • Если ветер южный и вихревой – зимой много снега будет.
  • Нужно посмотреть на воду в полдень 22 августа. Если она тихая, то осень тоже будет спокойной, а зимой вьюг практически не будет.

Что нельзя делать 22 августа:

  • Не рекомендуется ссориться с близкими.
  • Нельзя чем-либо хвастаться перед знакомыми 22 августа, иначе отнимут.
  • Запрещено чревоугодничать и употреблять алкогольные напитки. Помним про Успенский пост.

В 2021 году на 22 августа выпадает особое полнолуние — Голубая Луна. Об особенностях космического события — читайте здесь.

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