Какой праздник 22 августа: народные приметы и запреты

22 августа православные верующие почитают память святого Матфия.

В воскресенье, 22 августа, православная церковь почитает память апостола Матфия, который заменил Иуду Искариота, предавшего Христа.

Святой Матфий с Вифлеема с детства был учеником Симеона Богоприимца. После встречи с Иисусом Матфий везде следовал за ним, а после предательства Иуды и Вознесения Господня был избран 12-м апостолом и стал проповедовать во многих городах. Был схвачен по приказу иудейского первосвященника Анана и приговорен к смертной казни.

Святой апостол Матфий

В народе Матфея прозвали Змеесосом. С этим связано необычное поверье: якобы в этот день к коровьему вымени прицепляются множество змей и высасывают молоко. Поэтому 22 августа старались не выпускать скот из хлева.

В это время подмечали, что дожди становятся холоднее, чем обычно. Готовились к осени.

Народные приметы 22 августа:

Обильная роса утром 22 августа предвещает солнечный и теплый день.

Если ветер южный и вихревой – зимой много снега будет.

Нужно посмотреть на воду в полдень 22 августа. Если она тихая, то осень тоже будет спокойной, а зимой вьюг практически не будет.

Что нельзя делать 22 августа:

Не рекомендуется ссориться с близкими.

Нельзя чем-либо хвастаться перед знакомыми 22 августа, иначе отнимут.

Запрещено чревоугодничать и употреблять алкогольные напитки. Помним про Успенский пост.

В 2021 году на 22 августа выпадает особое полнолуние — Голубая Луна. Об особенностях космического события — читайте здесь.