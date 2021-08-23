Стало відомо ім’я українського бійця, загиблого на Донбасі в неділю

Від ворожої кулі загинув лейтенант ЗСУ.

У неділю, 22 серпня, на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув український захисник Юрій Михайлов.

Про це сказано в повідомленні 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу на сторінці в Facebook.

Юрій служив у 28-й окремій механізованій бригаді в званні лейтенанта. Трагедія сталася о 15:15 на взводному опорному пункті. Лейтенант загинув від кулі ворога.

За словами побратимів по службі, Юрій гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України і мав багато планів на майбутнє.

Юрій Михайлов загинув на Донбасі

Нагадаємо, 16 серпня в зоні ООС російські найманці вбили українського військовослужбовця. А 9 липня бойовики порушили режим припинення вогню 13 разів — одного українського солдата вбили, ще трьох поранили. Також ведуться обстріли будинків мирних жителів — 11 серпня загинув літній чоловік.

Крім того, останнім часом спостерігачі ОБСЄ фіксують на Донбасі важку зброю ворогів — танки та гаубиці.