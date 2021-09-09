41% українців впевнені, що Київ не мав шансів зупинити будівництво газопроводу Путіна
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41% громадян упевнені, що в України не було шансів зупинити будівництво Північного потоку-2.
Українці добре обізнані про будівництво газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини в обхід України.
Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Так, 50% опитаних знають про будівництво, 31% щось чули про нього. І тільки 18% відповіли, що нічого не знають.
Крім того, 41% вважають, що Україна не мала ніяких можливостей зупинити будівництво згаданого газопроводу. Зате 20% покладають відповідальність за це на Порошенка, 3% — на Зеленського, ще чверть — на обох президентів.
Більш наочно результати опитування дивіться в інфографіці:
Слід нагадати, що російський "Газпром" планує почати подачу природного газу по газопроводу з наступного місяця.
Крім того, нещодавно стало відомо, що російський газопровід зобов’язали відповідати правилам Третього енергопакету ЕС, відповідне рішення виніс суд Німеччини.
Крім цього, США і Німеччина підписали угоду, якою передбачено можливість введення санкцій проти Росії, якщо та спробує використовувати трубу в якості зброї проти України.
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