41% українців впевнені, що Київ не мав шансів зупинити будівництво газопроводу Путіна

41% громадян упевнені, що в України не було шансів зупинити будівництво Північного потоку-2.

Українці добре обізнані про будівництво газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини в обхід України.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, 50% опитаних знають про будівництво, 31% щось чули про нього. І тільки 18% відповіли, що нічого не знають.

Крім того, 41% вважають, що Україна не мала ніяких можливостей зупинити будівництво згаданого газопроводу. Зате 20% покладають відповідальність за це на Порошенка, 3% — на Зеленського, ще чверть — на обох президентів.

Більш наочно результати опитування дивіться в інфографіці:

Опитані добре обізнані про будівництво газопроводу "Північний потік - 2"

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Слід нагадати, що російський "Газпром" планує почати подачу природного газу по газопроводу з наступного місяця.

Крім того, нещодавно стало відомо, що російський газопровід зобов’язали відповідати правилам Третього енергопакету ЕС, відповідне рішення виніс суд Німеччини.

Крім цього, США і Німеччина підписали угоду, якою передбачено можливість введення санкцій проти Росії, якщо та спробує використовувати трубу в якості зброї проти України.