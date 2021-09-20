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Яке свято 20 вересня: народні прикмети і заборони

Автор
Тетяна Кармазіна
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Свято 20 вересня 2021 — Луків день
Свято 20 вересня 2021 — Луків день

У цей день за старих часів дивилися на цибулю

У понеділок, 20 вересня православні віруючі вшановують пам’ять преподобного Луки Каппадокійського, ігумена Глубокореченського. У народі цей день прозвали Луковим, Які ще церковні свята є в вересні — дізнайтеся тут.

Родом з Каппадокії, святий Лука став відомий як третій ігумен Спасової обителі, яка в народі отримала назву "Глибокі річки". Жителі цього монастиря були аскетами і постійно дотримувалися жорстих постів. Вони проповідували християнську віру, а від інших святий Лука ж відрізнявся більшою побожністю.

Лука Каппадокійський
Лука Каппадокійський

Луковим цей день прозвали через те, що в цей час починали продавати цибулю, яку збирали на Неопалиму Купину 17 вересня. Є навіть прикмети, пов’язані з цибулею в цей день.

Народні прикмети 20 вересня:

  • Багато лушпиння на цибулі — зима буде суворою.
  • Якщо до 20 вересня хоч одну цибулину з нового збору вжити в їжу, весь урожай може пропасти.
  • Молочні хмари в Луків день провіщають швидке похолодання.

Що не можна робити 20 вересня:

  • Небажано в цей день влаштовувати весілля, а також вінчатися. В іншому випадку, наречені розійдуться найближчим часом.
  • 20 вересня не беруть і не дають в борг. Раніше вірили, що в такий день гроші набувають негативну енергетику.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки українці відпочиватимуть у вересні 2021 року.

Теги:
#Традиції #Прикмети #Свята #Заборони
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