Яке свято 20 вересня: народні прикмети і заборони

У цей день за старих часів дивилися на цибулю

У понеділок, 20 вересня православні віруючі вшановують пам’ять преподобного Луки Каппадокійського, ігумена Глубокореченського. У народі цей день прозвали Луковим, Які ще церковні свята є в вересні — дізнайтеся тут.

Родом з Каппадокії, святий Лука став відомий як третій ігумен Спасової обителі, яка в народі отримала назву "Глибокі річки". Жителі цього монастиря були аскетами і постійно дотримувалися жорстих постів. Вони проповідували християнську віру, а від інших святий Лука ж відрізнявся більшою побожністю.

Лука Каппадокійський

Луковим цей день прозвали через те, що в цей час починали продавати цибулю, яку збирали на Неопалиму Купину 17 вересня. Є навіть прикмети, пов’язані з цибулею в цей день.

Народні прикмети 20 вересня:

Багато лушпиння на цибулі — зима буде суворою.

Якщо до 20 вересня хоч одну цибулину з нового збору вжити в їжу, весь урожай може пропасти.

Молочні хмари в Луків день провіщають швидке похолодання.

Що не можна робити 20 вересня:

Небажано в цей день влаштовувати весілля, а також вінчатися. В іншому випадку, наречені розійдуться найближчим часом.

20 вересня не беруть і не дають в борг. Раніше вірили, що в такий день гроші набувають негативну енергетику.

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