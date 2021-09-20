Какой праздник 20 сентября: народные приметы и запреты
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В этот день в старину смотрели на лук
В понедельник, 20 сентября православные верующие почитают память преподобного Луки Каппадокийского, игумена Глубокореченского. В народе этот день прозвали Луковым, Какие еще церковные праздники есть в сентябре — узнайте здесь.
Родом из Каппадокии, святой Лука стал известен как третий игумен Спасовой обители, которая в народе получила название "Глубокие реки". Жители этого монастыря были аскетами и постоянно соблюдали жесткие посты. Они проповедовали христианскую веру, а от остальных святой Лука же отличался большей набожностью.
Луковым этот день прозвали из-за того, что в это время начинали продавать лук, который собирали на Неопалимую Купину 17 сентября. Есть даже приметы, связанные с луком в этот день.
Народные приметы 20 сентября:
- Много шелухи на луке – зима будет суровой.
- Если до 20 сентября хоть одну луковицу из нового сбора употребить в пищу, весь урожай может пропасть.
- Молочные облака в Луков день предвещают скорое похолодание.
Что нельзя делать 20 сентября:
- Нежелательно в этот день устраивать свадьбы, а также венчаться. В противном случае, новобрачные разойдутся в ближайшее время.
- 20 сентября не берут и не дают в долг. Раньше верили, что в такой день деньги приобретают негативную энергетику.
Ранее "Телеграф" сообщал, сколько украинцы будут отдыхать в сентябре 2021 года.
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