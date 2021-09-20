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Какой праздник 20 сентября: народные приметы и запреты

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
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Праздник 20 сентября 2021 - Луков день
Праздник 20 сентября 2021 - Луков день

В этот день в старину смотрели на лук

В понедельник, 20 сентября православные верующие почитают память преподобного Луки Каппадокийского, игумена Глубокореченского. В народе этот день прозвали Луковым, Какие еще церковные праздники есть в сентябре — узнайте здесь.

Родом из Каппадокии, святой Лука стал известен как третий игумен Спасовой обители, которая в народе получила название "Глубокие реки". Жители этого монастыря были аскетами и постоянно соблюдали жесткие посты. Они проповедовали христианскую веру, а от остальных святой Лука же отличался большей набожностью.

Лука Каппадокийский
Лука Каппадокийский

Луковым этот день прозвали из-за того, что в это время начинали продавать лук, который собирали на Неопалимую Купину 17 сентября. Есть даже приметы, связанные с луком в этот день.

Народные приметы 20 сентября:

  • Много шелухи на луке – зима будет суровой.
  • Если до 20 сентября хоть одну луковицу из нового сбора употребить в пищу, весь урожай может пропасть.
  • Молочные облака в Луков день предвещают скорое похолодание.

Что нельзя делать 20 сентября:

  • Нежелательно в этот день устраивать свадьбы, а также венчаться. В противном случае, новобрачные разойдутся в ближайшее время.
  • 20 сентября не берут и не дают в долг. Раньше верили, что в такой день деньги приобретают негативную энергетику.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько украинцы будут отдыхать в сентябре 2021 года.

Теги:
#Традиции #Приметы #Праздники #Запреты
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