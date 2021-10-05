"Продаю інвайт в клабхаус": в мережі продовжують жартувати про збої в популярних соцмережах

У соцмережі Twitter щосили обговорюють неполадки в Instagram і Facebook

У понеділок, 4 жовтня, в роботі соціальних мереж і месенджерів Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok стався масштабний збій. Сайти "злягли" близько 18:40 за Києвом по всьому світу.

Користувачі Twitter, які звернулися до соцмережі як до останньої інстанції, не змогли обійти цю проблему стороною і вже створили численні меми та фотожаби з цього приводу. Люди продовжують жартувати і іронізувати про колапс мереж.

Смішні твіти про збої соцмереж

Смішні твіти про збої соцмереж

Смішні твіти про збої соцмереж

Смішні твіти про збої соцмереж

Смішні твіти про збої соцмереж

Смішні твіти про збої соцмереж

Смішні твіти про збої соцмереж

Смішні твіти про збої соцмереж

Смішні твіти про збої соцмереж

Смішні твіти про збої соцмереж

Смішні твіти про збої соцмереж

Смішні твіти про збої соцмереж

Смішні твіти про збої соцмереж

Смішні твіти про збої соцмереж

Смішні твіти про збої соцмереж

Смішні твіти про збої соцмереж

Смішні твіти про збої соцмереж

Також додамо вам декілька сміховинних мемів, які хоч трохи підвищать настрій в цю ніч.

Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів

Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів

Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів

Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів

Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів

Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів

Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через збій в роботі соцмережі Facebook, впали акції багатьох технологічних компаній, серед яких Microsoft, Apple, Moderna і інші.