Рус

"Продаю інвайт в клабхаус": в мережі продовжують жартувати про збої в популярних соцмережах

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
11
Падіння соцмереж викликало хвилю жартів в інтернеті Новина оновлена 05 жовтня 2021, 00:44
Падіння соцмереж викликало хвилю жартів в інтернеті

У соцмережі Twitter щосили обговорюють неполадки в Instagram і Facebook

У понеділок, 4 жовтня, в роботі соціальних мереж і месенджерів Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok стався масштабний збій. Сайти "злягли" близько 18:40 за Києвом по всьому світу.

Користувачі Twitter, які звернулися до соцмережі як до останньої інстанції, не змогли обійти цю проблему стороною і вже створили численні меми та фотожаби з цього приводу. Люди продовжують жартувати і іронізувати про колапс мереж.

Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж
Смішні твіти про збої соцмереж

Також додамо вам декілька сміховинних мемів, які хоч трохи підвищать настрій в цю ніч.

Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів
Збій в Instagram і Facebook породив масу мемів

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через збій в роботі соцмережі Facebook, впали акції багатьох технологічних компаній, серед яких Microsoft, Apple, Moderna і інші.

Теги:
#Facebook #Instagram #Курйози #Меми #WhatsApp #Twitter #Збій в соцмережах
Facebook і Instagram
Технології
Масштабний збій "вирубив" Instagram і Facebook по всьому світу: що відомо на даний момент
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Facebook і Instagram
Масштабний збій "вирубив" Instagram і Facebook по всьому світу: що відомо на даний момент
Дата публікації
Категорія
У Трускавці зібралися майже всі найвидніші представники влади
"Ніхто нікому не довіряє": як "слуги" готували найдорожче голосування в Раді — репортаж з Трускавця
Дата публікації
Категорія
Президент Володимир Зеленський опинився в центрі скандалу
"Це може обернутися катастрофою для Зеленського": чим загрожує президенту офшорний скандал
Дата публікації
Категорія
Артур Єрохін
Загибель поліцейського в Чернігові: джерела розповіли, хто першим почав бійку
Дата публікації
Категорія
Єлизавета Ясько і Михайло Саакашвілі
"Треба їхати у Грузію, але не сьогодні": кохана Саакашвілі розповіла про спільні плани (ексклюзивне відео)