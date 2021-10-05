"Продаю інвайт в клабхаус": в мережі продовжують жартувати про збої в популярних соцмережах
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У соцмережі Twitter щосили обговорюють неполадки в Instagram і Facebook
У понеділок, 4 жовтня, в роботі соціальних мереж і месенджерів Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok стався масштабний збій. Сайти "злягли" близько 18:40 за Києвом по всьому світу.
Користувачі Twitter, які звернулися до соцмережі як до останньої інстанції, не змогли обійти цю проблему стороною і вже створили численні меми та фотожаби з цього приводу. Люди продовжують жартувати і іронізувати про колапс мереж.
Також додамо вам декілька сміховинних мемів, які хоч трохи підвищать настрій в цю ніч.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що через збій в роботі соцмережі Facebook, впали акції багатьох технологічних компаній, серед яких Microsoft, Apple, Moderna і інші.
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