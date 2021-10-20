На кладовищах місця ще є, а в моргах — немає: Комаровський гнівно звернувся до фальсифікаторів COVID-сертифікатів

Комаровський в черговий раз закликав українців вакцинуватися проти COVID-19.

В Україні продовжує зростати смертність від коронавирусу і для багатьох ця осінь може стати останньою, так як COVID-лікарні переповнені.

Про це повідомив лікар-педіатр вищої категорії Євген Комаровський, записавши гнівне відео, в якому висловився про плачевну ситуацію в Україні у зв’язку з останніми даними про смертність від COVID-19.

Доктор закликав українців не вірити депутатам, що місця в лікарнях є: "Якщо хтось із депутатів говорить, що в лікарнях є місця, то він бреше. На кладовищах місця ще є, а в моргах місць немає".

Також Комаровський звернув увагу українців на проблему підробних сертифікатів: "Люди нарешті розуміють, що треба зробити щеплення, але зробити щеплення вони не можуть, тому що вони вже купили сертифікат".

Крім того, він нагадав, що 99% хворих в реанімаціях не вакциновані.

Лікар також розповів історію, в якій один чоловік купив своїм батькам путівку до Туреччини і підроблені COVID-сертифікати. По поверненню сімейна пара захворіла на коронавірус і померла.

У висновку доктор закликав українців вакцинуватися, так як це єдиний спосіб полегшити ситуацію.

Слід нагадати, що в Україні останнім часом ситуація з коронавірусом стрімко погіршується. Так, 19 жовтня число смертей від COVID-19 досягла історичного максимуму — за добу померли 538 осіб.

20 жовтня на коронавірусну інфекцію захворіли 18 912 українців, при цьому померли 495 осіб.

У той же час лікарні переповнені, стрімко зростає число українців, які потребують госпіталізації. У МОЗ за останній тиждень фіксують рекордну кількість звернень за екстреною медичною допомогою.

Влада і медики в черговий раз звертаються до українців з проханням вакцинуватися, так як це єдиний спосіб зупинити пандемію.