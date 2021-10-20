На кладбищах места еще есть, а в моргах - нет: Комаровский гневно обратился к фальсификаторам COVID-сертификатов

Комаровский в очередной раз призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19.

В Украине продолжает расти смертность от коронавируса и для многих эта осень может стать последней, так как COVID-больницы переполнены.

Об этом сообщил врач-педиатр высшей категории Евгений Комаровский, записав гневное видео, в котором высказался о плачевной ситуации в Украине в связи с последними данными о смертности от COVID-19.

Доктор призвал украинцев не верить депутатам, что места в больницах есть: "Если кто-то из депутатов говорит, что в больницах есть места, то он врет. На кладбищах места еще есть, а в моргах мест нет".

Также Комаровский обратил внимание украинцев на проблему поделочных сертификатов: "Люди наконец-то соображают, что надо привиться, но привиться они не могут, потому что они уже купили сертификат".

Кроме того, он напомнил, что 99% больных в реанимациях не вакцинированы.

Врач также рассказал историю, в которой один мужчина купил своим родителям путевку в Турцию и фальшивые COVID-сертификаты. По возвращению семейная пара заболела коронавирусом и умерла.

В заключении доктор призвал украинцев вакцинироваться, так как это единственный способ облегчить ситуацию.

Следует напомнить, что в Украине в последнее время ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается. Так, 19 октября число смертей от COVID-19 достигло исторического максимума — за сутки умерли 538 человек.

20 октября на коронавирусную инфекцию заболели 18 912 украинцев, при этом скончались 495 человек.

В тоже время больницы переполнены, стремительно растет число украинцев, которые нуждаются в госпитализации. В Минздраве за последнюю неделю фиксируют рекордное число обращений за экстренной медицинской помощью.

Власти и медики в очередной раз обращаются к украинцам с просьбой вакцинироваться, так как это единственный способ остановить пандемию.