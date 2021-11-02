"Боже, борони і захисти": українці відреагували на можливий другий термін Зеленського (фото)

Деякі користувачі припускають, що за президента заступилися боти

Не встиг речник парламенту Руслан Стефанчук розповісти, чому Володимир Зеленський може спробувати балотуватися в президенти ще раз, як користувачі мережі вже відреагували на цей вислів.

"Телеграф" дослідив реакцію українців у Facebook — під новиною в офіційній спільноті видання.

Як виявилося, тих, хто повністю розділяв би ідею ще одного терміну Зеленського, не так уже й багато. Скоріше навпаки. Однак такі люди є, і вони вважають, що політик має сам визначитися: чи потрібно йому ще п’ять років очолювати цю країну.

Цікавий і той момент, що частина з коментаторів, які "заступилися" за Володимира Зеленського, не мають на своїх сторінках аватарок. Та й їхній виклад бачення майбутнього занадто схожий, що змушує підозрювати ймовірну роботу "ботів".

Це ж відзначають й інші користувачі.

Комусь здається, що у коментарях з’явилися боти

Однак повернемось до реакцій на новину. Більшість із коментаторів категорично проти того, щоб Зеленський обіймав посаду глави держави ще "п’ятирічку". Деякі взагалі говорять про те, що не розуміють, як "добути перший термін".

Зрозуміло, аргументованих відповідей під публікацією майже немає — усі просто емоційно висловлюють свою думку. Але ті, хто намагається викладати факти, часто обурені непрофесійністю команди нинішнього президента та його самого.

Такі погляди не виглядають надто дивними на тлі останніх рейтингів влади. Як уже повідомляв "Телеграф", днями Володимир Зеленський вперше випередив свого прямого конкурента Петра Порошенка серед політиків, яким висловлюють найбільшу недовіру.