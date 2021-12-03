Що робить українців щасливими: названо 7 необхідних умов

У списку бажаних речей українці відсунули гроші на другий план, а подорожі обирають рідко через необхідність заощаджувати

"З новим роком з Новим щастям!". Багато українців використовують саме це традиційне побажання, вітаючи одне одного із головним святом у році. Але в чому полягає це щастя, які умови для нього наші співгромадяни вважають за необхідне? Відповіді на ці питання прояснило дослідження, проведене дослідницькою компанією Gradus Research.

1. Власне здоров’я та здоров’я близьких — 75%

"Не в грошах щастя — щастя в їх кількості". Довгі роки основною складовою щастя для українців був матеріальний добробут, тому багато хто з нас не втрачав нагоди озвучити другу частину цієї відомої приказки. Але півтора «коронавірусні» роки змусили наших співгромадян переглянути пріоритети. Сьогодні три чверті українців основною необхідною умовою для щастя вважають власне здоров’я та здоров’я своїх близьких.

При цьому цікаво, що найчастіше здоров’я близьких людей виходить на перше місце. Зокрема, як показало дослідження, проведене Соціологічною групою «Рейтинг» навесні цього року, тоді як захворіти побоюються 52% опитаних, за здоров’я рідних та близьких хвилюються 83%.

Аналогічні результати показало опитування і Gradus Research. В рамках свого дослідження аналітики з’ясували основні причини суб’єктивного стресу наших співгромадян. З топ-п’ятірки цих основних причин три пов’язані зі здоров’ям: 40% побоюються за здоров’я близьких, 37% хвилюються через пандемію та пов’язані з нею обмеження, 36% непокоїть стан власного здоров’я.

2. Матеріальна забезпеченість – 59%

Попри те, що здоров’я витіснило матеріальний добробут з першого місця, гроші все ж таки взяли почесне «срібло» серед усіх складових українського щастя.

Треба сказати, що для українців питання доходів не просто актуальне – воно вкрай болісне. Як ми вже писали раніше, попри постійне статистичне зростання українських зарплат, вони залишаються одними з найнижчих у Європі, а періодичне збільшення мінімалки практично не впливає на збільшення реальних доходів. Про це говорять і нещодавні дані Держстату, які показали: у першому півріччі 2021-го загальні доходи 69% українців виявилися меншими за 7 тис. грн на місяць. Експерти пояснюють: оскільки значна частина українських зарплат у тіні, зростання мінімалки означає перерозподіл офіційної та «конвертної» частини та фактично є інструментом гібридного оподаткування.

Не дивно, що серед усіх причин стресу, про які йшлося вище, перше місце посідають фінансові проблеми: через них стресують половина опитаних.

3. Безпечне та мирне життя — 54%

Безпека є базовою потребою будь-якої людини, тому зовсім не дивно, що більша частина опитаних вважають безпечне та мирне життя необхідною складовою особистого щастя.

При цьому думка про те, що частина українців змирилася або навіть звикла до військових дій на сході країни, не більш ніж ілюзія. У вересні 2021 року компанія Research & Branding Group опублікувала результати свого дослідження, згідно з якими зараз в Україні спостерігається найвищий з 2015 року рівень готовності громадян до еміграції. Виявилося, що 40% українців готові переїхати в іншу країну на постійне місце проживання, піддайся їм така можливість. Адже ще два роки тому ці цифри були вдвічі нижчими.

Серед трьох основних причин, які змушують їх змінити країну проживання, українці назвали пропозицію цікавої та прибуткової роботи (28%), збройний конфлікт на сході (27%) та економічні проблеми у країні (22%).

4. Щастя близьких людей – 45%

Українці завжди були сильні спорідненими та соціальними зв’язками, а коронавірус лише зміцнив нашу переконаність у тому, що сім’я та друзі – це важливо. Отже, цілком очікувано, що щастя близьких людей майже у половини опитаних виходить на перший план.

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Неймовірно, але факт: згідно з дослідженням Research & Branding Group, проведеним навесні-влітку 2021 року, половина українців (51%) живуть на позитиві. І це при тому, що більшість опитаних особливих причин для такого позитиву не мають. Лише 12% населення схарактеризували свою життєву ситуацію як «все добре і можна жити», а кожен другий зазначає, що найкраще до його нинішнього життя підходить вираз «жити важко, але терпіти можна».

5. Наявність власної сім’ї – 42%

Звичайно, всі ми різні й деякі почуваються цілком щасливо та на самоті. Але все ж таки чотирьом з десяти опитаних українців сім’я для повного щастя необхідна. Психологи пояснюють: у цьому немає нічого дивного, оскільки сім’я – це один із найпопулярніших і при цьому найефективніших способів наповнити власне життя змістом.

Життя у парі з коханою людиною, виховання дітей, а потім активна участь у вихованні онуків дає цілком очевидні сенси для життя, і, отже, підживлюють інтерес жити. І це не кажучи про те, що сім’я (звісно, при правильному та грамотному вибудовуванні стосунків) – це безпечна гавань та фактично невичерпне джерело підтримки, відновлення та натхнення.

6. Цікава робота — 26%

Робота займає істотну частину нашого життя і є основним джерелом засобів існування. Тому цілком очікувано, що цікава робота увійшла до основних складових українського щастя.

Втім, скільки б у вакансіях не обіцяли потенційним співробітникам «цікаву роботу», судячи з інших досліджень, «цікавість» не є основною перевагою трудової діяльності. Згідно з результатами опитування, проведеного сайтом з пошуку роботи Jooble, 85,6% українців планують змінити роботу у найближчий рік, якщо з’явиться гарна нагода.

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В рамках опитування Jooble респонденти назвали причини, через які вони вирішили поміняти роботу, і нецікавої роботи серед них немає. До топ-3 основних причин увійшли відсутність можливостей для зростання зарплати, неможливість кар’єрного розвитку та ненадійність роботодавця. Серед інших підстав для зміни роботи опитані назвали токсичність на робочому місці, бажання змін, робочі конфлікти та зміну професії.

7. Подорожі – 22%

Для кожного четвертого-п’ятого українця однією зі складових повноцінного щастя є подорожі. Але користуватися цією опцією можуть далеко не всі.

Зокрема, літнє дослідження Київського міжнародного інституту соціології показало, що літній відпочинок поза чотирма стінами своєї квартири можуть собі дозволити менше половини опитаних. Понад третина повідомили, що проведуть відпустку вдома, а 23% сказали, що взагалі не мають змоги відпочивати.

Опитування Gradus показало, що серед усіх можливих статей економії більшість українців обирають подорожі. Виявилося, що шестеро з десяти опитаних вважають витрати на вояжі не такими вже обов’язковими витратами, і з цим не посперечаєшся. Погодьтеся: якщо доводиться вибирати, на що витратити гроші – на їжу, ліки чи подорожі, то вибір очевидний.

Але при цьому 46% респондентів із цього ж опитування вважають можливість туристичних поїздок одним з основних показників успішного життя. Випередити подорожі у списку головних ознак успіху змогли лише оплачувана робота і наявність дітей.