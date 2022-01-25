“Російський хліб” та інші: Україна дозволила хлібозаводам з ОРДЛО та Криму купувати газ за ціною втричі нижчою за ринок

Українські чиновники дозволили підприємствам окупованих територій купувати дешевий український газ

Через рекордне зростання цін на природний газ у 2021 році українські виробники хлібопродуктів звернулися за допомогою до держави. Останнє, у свою чергу, пообіцяло пекарям природний газ українського видобутку за пільговою ціною. Але вийшло так, що дешевий український газ для своїх потреб можуть придбати підприємства, які вже понад 7 років перебувають на території тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

Дешевий газ на хліб для окупантів

На цей цікавий факт звернула увагу журналістка Ганна Ковальчук, зазначивши на своїй сторінці у Facebook, що наказом №3 від 5 січня 2022 року МінАПК затвердив перелік підприємств, що виготовляє соціально значущі продукти.

"Дуже складно зрозуміти, чим керувалися укладачі списку, включаючи до нього, наприклад, підприємство "Кримлин". І ні, воно не переїхало і не перереєструвалося. "Сімферопольський колос", "Колхіда-Крим", "Кримагропрод" — лише у списку 22 підприємства з пропискою на півострові. Звичайно, похвально, що Мінагра вважає, що Крим — це Україна, але як чисто технічно там беруть участь ці компанії в торгах?", — пише журналістка.

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Дійсно, у доданому до Наказу МінАПК переліку подібних виробників, позиції з 6617 по 6634 відносяться до підприємств, що виробляють хлібопродукти та фізично знаходяться на території окупованого РФ Кримського півострова.

Втричі дешевше, ніж на вільному ринку

Крім того, як пише Ганна Ковальчук, до переліку потрапили й підприємства, що перебувають на території тимчасово окупованого Донбасу, зокрема, ПП "Російський хліб", розташоване в селі Василівка, Старобешівського району, що знаходиться під контролем бойовиків "ДНР". Або ТОВ "Тайра Донбас" із міста Кадіївка (раніше Стаханов), підконтрольне терористам "ЛНР".

"Телеграф" знайшов ще низку підприємств, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донбасу — ТОВ "Макіївський булочно-кондитерський комбінат" у Макіївці, ТОВ "Микитівський хліб" у Горлівці, ТОВ "Дебальцевський комбінат хлібопродуктів" та інші.

Словом, десятки тимчасово непідконтрольних Україні підприємств, завдяки своєму включенню до цього списку, теоретично мають право взяти участь в аукціоні на купівлю пільгового природного газу, видобутого в Україні.

На останньому подібному аукціоні 17 січня середня ціна газу склала 11 000 гривень за тисячу кубометрів при 35 000 на комерційному ринку.

Тим часом попри запровадження державного регулювання цін на хлібопродукти, у січні хліб подорожчав майже на гривню.