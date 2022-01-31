На ринок праці чекають великі зміни: за кого роботодавці будуть "битися" через 10 років, а хто залишиться без справ

Ринок праці по всьому світу швидко змінюється, а пандемія коронавірусу ще більше прискорила ці зміни

Тотальна діджиталізація і роботизація процесів у кращому випадку сильно видозмінюють професії, а в гіршому — і зовсім виштовхують їх за борт. При цьому набирають оберти сфери, пов’язані з медициною, креативом, спілкуванням з людьми, а ІТ-галузь проникає практично у всі сфери економіки.

Які професії через 7-10 років будуть на "гребні хвилі", а про які ми навіть перестанемо згадувати? Чи з наших супермаркетів повністю зникнуть касири? Чи завжди людина програє роботам?

Про це – у сьогоднішньому матеріалі "Телеграфа".

Від кібербезпеки до інформаційної гігієни

Тенденції як глобального, так і українського локального ринку праці підказують, що подальше проникнення діджиталізації у всі сфери нашого життя спричинить ще більш активне зростання IT-сфери. Тож, каже керівник експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua Руслана Березовська, не потрібно бути футурологом, щоб уже зараз скласти прогнози затребуваності професій на найближче десятиліття.

"Відкриватимуться нові робочі місця, виникатиме ще більше професій. Не втратять своєї затребуваності розробники, DevOps- та дата-інженери, аналітики даних, тестувальники, етичні хакери та інші фахівці сфери інформаційних технологій", — зазначила експерт у розмові з "Телеграфом".

Відхід у подальшу цифровізацію вимагатиме більшої діджитал-безпеки, тому тенденція до зростання затребуваності фахівців з кібер-безпеки, що намітилася, тільки посилюватиметься.

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Не виключена велика затребуваність фахівців з інформаційної гігієни. Справа в тому, пояснює Березовська, що на нас сьогодні обрушується надмірна кількість інформації, цілком здатна похитнути емоційне та ментальне здоров’я. І вже сьогодні компанії-лідери навчають своїх працівників інформаційної вибірковості.

"Зараз ми можемо спостерігати швидкий розвиток індустрії віртуальної реальності, українські компанії впроваджують у процеси навчання та управління персоналом інструменти доповненої чи віртуальної реальності, — каже Руслана Березовська. — Ця галузь теж дасть імпульс до виникнення та затребуваності нових професій. VR-сфера вимагатиме як фахівців, які будуть працювати над розробкою та виробництвом обладнання, а також фахівців, які працюють з контентом".

Поза конкуренцією

Керівник компанії Perfomance Management Сергій Сароян погоджується: на даний момент IT-сфера є найперспективнішим напрямком, і саме за айтішників роботодавці будуть битися і через 10 років.

"Немає жодних сумнівів, що і в 30-х роках XXI століття IT-фахівці залишаться в числі найбільш затребуваних і високооплачуваних співробітників, без яких не зможе обійтися жодна велика компанія. Причому попит на них перевищуватиме пропозицію", — вважає Сароян.

За його словами, вже зараз під поняття технологічної компанії потрапляє величезна кількість фірм із різних галузей. Це просто специфіка поточного часу та наша нова реальність.

"Скажімо, людина, яка створює інфраструктуру для зберігання та обробки даних, буде однаково добре почуватися в банку, де переводять все обслуговування в онлайн, у маркетплейсах, де реалізовують товари онлайн, у дистанційному навчанні, промисловості, де все більше автоматизують процеси, і т.д., — наводить приклад Сергій Сароян. — Аналогічна ситуація і по розробникам, аналітикам даних, інженерам та іншим представникам технологічних спеціальностей. Зрозуміло, знання специфіки конкретної сфери буде корисним, однак, хороші фахівці досить легко переходять з однієї галузі в іншу, базові компетенції все ж таки залишаються незмінними".

Не програмістами єдиними

Але, як кажуть, не лише програмістами.

За словами фахівця з кар’єрного консультування Оксани Оболдіної, сьогодні приблизно половина робочих місць з найбільш зростаючим попитом знаходяться у сфері охорони здоров’я. Потрібні всі – від санітарів та медсестер до терапевтів та хірургів. Причому, каже експерт, ця тенденція намітилася ще до 2020 року, але пандемія коронавірусу її посилила та зміцнила.

Ще одна перспективна галузь – сфера послуг. Автоматизація та комп’ютеризація – це, звісно, перспективно, але людське спілкування ніхто не скасовував. На думку Оболдіної, після закінчення пандемії коронавірусу на туристичну та розважальну сфери чекає справжній розквіт. Люди по всьому світу настільки засиділися, що неодмінно масово вирушать у мандри. А це призведе до відкриття вакансій у турфірмах, готелях, ресторанах.

Ще один сегмент сфери послуг, який обіцяє вирости – це допомога по дому, а також догляд за старими та хворими.

"Останнім часом все більше жінок обирають реалізацію на роботі, а не нескінченну роботу по дому, тобто попит на помічниць по господарству збільшуватиметься, — пояснює Оксана Оболдіна. — З цієї ж причини підросте попит на доглядальників та інших фахівців з догляду за літніми і хворими людьми. Тривалість життя в усьому світі зростає, але, на жаль, активна старість очікує далеко не всіх – з кожним роком людей похилого віку, яким потрібний спеціальний догляд, стає більше".

Soft skills плюс технічна освіта

Автори дослідження Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) The Future of Jobs 2020 дали прогноз, який останнім часом неодноразово цитувався у ЗМІ: до 2025 року буде втрачено 85 млн робочих місць, а замість них створено 97 млн нових.

При цьому про те, що половині співробітників, які збережуть роботу, знадобиться професійна перепідготовка, говорять не так багато, адже це також ключовий тренд.

Експерти не втомлюються нагадувати, що у майбутньому ключовими для співробітників компаній у майбутньому стануть так звані "м’які навички" — soft skills. До них відносяться критичне мислення, комунікабельність, креативність, уміння працювати в команді та вести переговори, комплексний підхід до вирішення проблем, лідерство, здатність до аналізу та самоорганізації, навчання, гнучкість, врівноваженість, відповідальність, стресостійкість.

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Але, на жаль, на одних лідерських якостях та стресостійкості, швидше за все, виїхати не вдасться.

На думку Сергія Сарояна, одним з очевидних трендів сьогодні є здобуття додаткової технічної освіти спеціалістами різних спеціальностей, щоб, по-перше, автоматизувати рутинні процеси та підвищити ефективність, і, по-друге, претендувати на більш високу зарплату з новими знаннями та мати можливість більшої легкості у плані зміни робочого місця. Часи нині важкі й навряд чи вони стануть простішими, тож конкуренція в найбільш грошових напрямках наростатиме, у той час як вимоги до початкових знань для входу в професію будуть посилюватися.

"Зараз на ринку величезна кількість людей з невеликим досвідом роботи щодо розробки, аналітики, дизайну, маркетингу тощо, через що попит із вчорашніх студентів досить великий, — каже Сароян. — Назвати якісь окремі перспективні напрямки складно. Так, бенефіціарами виходу компаній в онлайн стануть веб-розробники, піарники, маркетологи та дизайнери, які створять сайт/додаток, а також подбають про те, щоб потенційні клієнти звернули увагу на компанію. Проте все ж більш цікавим трендом є злиття технічної спрямованості з класичними спеціальностями".

Наприклад, каже експерт, щоб бути фінансистом, вже недостатньо знати фінанси, а необхідно мати знання мов програмування, статистики та працювати з базами даних. Людина, яка вирішить проігнорувати цей тренд, може залишитися біля розбитого корита вже найближчими роками.

Роблять роботи, а не людина

Неважко здогадатися, що однією з основних загроз трудової зайнятості у вік автоматизації та роботизації є роботи. Вони вже й громадський транспорт пілотують і посилки доставляють, і навіть новини пишуть. Як співалося у відомій пісні, "колюють роботи, а не людина". Втім, пісня несла цілком позитивне посилання, а ось реальність трохи сумніша, адже така "заміна" загрожує нам серйозним зростанням безробіття.

Експерти заспокоюють: хоча роботизовані технології будуть все більш звичайними речами, вони навряд чи повністю замінять людей. Розробляти, обслуговувати і контролювати роботів все ж таки будуть "живі фахівці".

"Наприклад, вже зараз актуальною професією є оператор дронів, — розповідає Березовська. — Вони потрібні, скажімо, у сільському господарстві. Ці фахівці керують безпілотними літальними апаратами, які спостерігають за сільськогосподарськими культурами з моменту посадки до збирання врожаю, виробляють обробку полів, стежать за поголів’ям худоби на випасі, тощо. Затребувані оператори дронів також у будівництві, лісовому господарстві, в археології, картографії, екології та інших професійних сферах".

За бортом…

Говорячи про найбільш затребуваних фахівців, логічно попередити і тих, хто, швидше за все, за кілька років опиниться за бортом ринку праці.

Опитані "Телеграфом" експерти одностайні: світ все далі йтиме від використання рук до використання інтелекту. Вже зараз у сучасних компаніях використовують переважно інтелектуальну працю: 70-80% всього, що роблять люди, вони виробляють за допомогою свого інтелекту.

"Багато хто повторює прогноз, озвучений на Всесвітньому економічному форумі, згідно з яким найближчим часом зникнуть такі професії, як касири, кур’єри, охоронці, водії, секретарі, фасувальники та банківські працівники, — каже Березовська. — І з експертами Всесвітнього економічного форуму складно не погодитися. Наприклад, що стосується касирів, роботодавці в рітейлі зараз стикаються зі складністю закриття цих вакансій. Зарплати у цих фахівців низькі, охочих обійняти ці посади мало, а касирів у магазини необхідно багато. Тож мережі продуктового рітейлу поступово замінюють касирів-людей на апарати касового самообслуговування. У найближчому майбутньому ця тенденція посилиться і призведе через деякий час до повного зникнення цієї професії".

Якщо говорити про довгострокові прогнози для ринку праці, то, вважають експерти, вони часто мають великі похибки. Зокрема, наводить приклад Березовська, на початку цього тисячоліття звучали прогнози про поширеність космічних професій, нанотехнологів та інших фахівців майбутнього. Однак поки що ми бачимо активний інтерес роботодавців до співробітників у сфері маркетингу та PR, менеджерів з продажу, рекрутерів та HR-менеджерів, ІТ-фахівців. А космічні професії та нанотехнології знову відсунулися на більш невизначене майбутнє.