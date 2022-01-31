Рынок труда ждут большие перемены: за кого работодатели будут "драться" через 10 лет, а кто останется не у дел

Рынок труда по всему миру стремительно меняется, а пандемия коронавируса еще больше ускорила эти изменения

Тотальная диджитализации и роботизации процессов в лучшем случае сильно видоизменяют профессии, а в худшем — и вовсе выталкивают их за борт. При этом набирают обороты сферы, связанные с медициной, креативом, общением с людьми, а IТ-отрасль проникает практически во все сферы экономики.

Какие профессии через 7-10 лет будут на "гребне волны", а о каких мы даже перестанем вспоминать? Действительно ли из наших супермаркетов полностью исчезнут кассиры? Всегда ли человек проигрывает роботам?

Об этом – в сегодняшнем материале "Телеграфа".

От кибербезопасности до информационной гигиены

Тенденции как глобального, так и украинского локального рынка труда подсказывают, что дальнейшее проникновение диджитализации во все сферы нашей жизни повлечет за собой еще более активный рост IT-сферы. Так что, говорит руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua Руслана Березовская, не нужно быть футурологом, чтобы уже сейчас составить прогнозы востребованности профессий на ближайшее десятилетие.

"Будут открываться новые рабочие места, возникать еще больше профессий. Не утратят своей востребованности разработчики, DevOps- и дата-инженеры, аналитики данных, тестировщики, этичные хакеры и прочие специалисты сферы информационных технологий", — отметила эксперт в беседе с "Телеграфом".

Уход в дальнейшую цифровизацию потребует большей диджитал-безопасности, поэтому наметившаяся тенденция к росту востребованности специалистов по кибер-безопасности будет только усиливаться.

Не исключена большая востребованность специалистов по информационной гигиене. Дело в том, поясняет Березовская, что на нас сегодня обрушивается чрезмерное количество информации, вполне способное пошатнуть эмоциональное и ментальное здоровье. И уже сегодня компании-лидеры обучают своих сотрудников информационной избирательности.

"Сейчас мы можем наблюдать быстрое развитие индустрии виртуальной реальности, украинские компании внедряют в процессы обучения и управления персоналом инструменты дополненной или виртуальной реальности, — говорит Руслана Березовская. — Эта отрасль тоже даст импульс к возникновению и востребованности новых профессий. VR-сфера потребует как технических специалистов, которые будут трудиться над разработкой и производством оборудования, так и специалистов, работающих с контентом".

Вне конкуренции

Руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян соглашается: на данный момент IT-сфера является самым перспективным направлением, и именно за айтишников работодатели будут "драться" и через 10 лет.

"Нет никаких сомнений, что и в 30-х годах XXI века IT-специалисты останутся в числе самых востребованных и высокооплачиваемых сотрудников, без которых не сможет обойтись ни одна крупная компания. Причем, спрос на них будет превышать предложение", — считает Сароян.

По его словам, уже сейчас под понятие технологической компании попадает огромное количество фирм из различных отраслей. Это просто специфика текущего времени и наша новая реальность.

"Скажем, человек создающий инфраструктуру для хранения и обработки данных будет одинаково хорошо себя чувствовать в банке, где переводят все обслуживание в онлайн, в маркетплейсах, где реализовывают товары онлайн, в дистанционном обучении, промышленности, где все больше автоматизируют процессы, и т.д., — приводит пример Сергей Сароян. — Аналогичная ситуация и по разработчикам, аналитикам данных, инженерам и прочим представителям технологических специальностей. Разумеется, знание специфики конкретной сферы будет полезным, однако, хорошие специалисты довольно легко переходят из одной отрасли в другую, так как их базовые компетенции все-таки остаются неизменными".

Не программистами едиными

Но, как говорится, не программистами едиными.

По словам специалиста по карьерному консультированию Оксаны Оболдиной, сегодня примерно половина рабочих мест с самым быстрорастущим спросом находятся в сфере здравоохранении. Требуются все – от санитаров и медсестер до терапевтов и хирургов. Причем, говорит эксперт, данная тенденция наметилась еще до 2020 года, но пандемия коронавируса ее усилила и укрепила.

Еще одна перспективная область – сфера услуг. Автоматизация и компьютеризация – это, конечно, перспективно, но человеческое общение никто не отменял. По мнению Оболдиной, по окончании пандемии коронавируса туристическую и развлекательную сферы ждет настоящий расцвет. Люди по всему миру настолько засиделись, что непременно массово отправятся в путешествия. А это приведет к открытию вакансий в турфирмах, отелях, ресторанах.

Еще один сегмент сферы услуг, который обещает вырасти – это помощь по дому, а также уход за стариками и больными.

"В последнее время все больше женщин выбирают реализацию на работе, а не бесконечную работу по дому, то есть спрос на помощниц по хозяйству будет увеличиваться, — поясняет Оксана Оболдина. – По этой же причине подрастет спрос на сиделок и других специалистов по уходу за пожилыми и больными людьми. Продолжительность жизни во всем мире растет, но, к сожалению, активная старость ожидает далеко не всех – с каждым годом стариков, которым требуется специальный уход, становится больше".

Soft skills плюс техническое образование

Авторы исследования Всемирного экономического форума (ВЭФ) The Future of Jobs 2020 дали прогноз, который в последнее время неоднократно цитировался в СМИ: к 2025 году будут утрачены 85 млн рабочих мест, а вместо них созданы 97 млн новых.

При этом о том, что половине сотрудников, которые сохранят работу, потребуется профессиональная переподготовка, говорят не так много, а ведь это тоже ключевой тренд.

Эксперты не устают напоминать, что в будущем ключевыми для сотрудников компаний в будущем станут так называемые "мягкие навыки" — soft skills. К ним относятся критическое мышление, коммуникабельность, креативность, умение работать в команде и вести переговоры, комплексный подход к решению проблем, лидерство, способности к анализу и самоорганизации, обучаемость, гибкость, уравновешенность, ответственность, стрессоустойчивость.

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Но, к сожалению, на одних лидерских качествах и стрессоустойчивости, скорее всего, выехать не получится.

По мнению Сергея Сарояна, одним из очевидных трендов сегодня является получение дополнительного технического образования специалистами различных специальностей, чтобы, во-первых, автоматизировать рутинные процессы и повысить эффективность, и, во-вторых, претендовать на более высокую зарплату с новыми знаниями и обладать возможностью с большей легкостью в плане смены рабочего места. Времена нынче тяжелые и вряд ли они станут проще, так что конкуренция в наиболее денежных направления будет нарастать, в то время как требования к начальным знаниям для входа в профессию будут усиливаться.

"Сейчас на рынке огромное количество людей с небольшим опытом работы по части разработки, аналитики, дизайна, маркетинга и т.д., из-за чего спрос со вчерашних студентов довольно большой, — говорит Сароян. — Назвать какие-то отдельные перспективные направления сложно, так как каких-то кардинальных изменений в ближайшие годы не предвидится. Да, бенефициарами выхода компаний в онлайн станут веб-разработчики, пиарщики, маркетологи и дизайнеры, которые создадут сайт/приложение, а также позаботятся о том, чтобы потенциальные клиенты обратили внимание на фирму. Однако все же более любопытным трендом является слияние технической направленности с классическими специальностями".

Например, говорит эксперт, чтобы быть финансистом уже недостаточно знать финансы, а необходимо иметь знания языков программирования, статистики и работать с базами данных. Человек, который решит проигнорировать данный тренд, может остаться у разбитого корыта уже в ближайшие годы.

Вкалывают роботы, а не человек

Нетрудно догадаться, что одной из главных угроз трудовой занятости в век автоматизации и роботизации являются роботы. Они уже и общественный транспорт пилотируют, и посылки доставляют, и даже новости пишут. Как пелось в известной песне, "вкалывают роботы, а не человек". Впрочем, песня несла вполне позитивный посыл, а вот реальность немного печальнее, ведь такая "замена" грозит нам серьезным ростом безработицы.

Эксперты успокаивают: хотя роботизированные технологии будут становиться все более обыденными вещами, они вряд ли полностью заменят людей. Разрабатывать, обслуживать и контролировать роботов все же будут "живые специалисты".

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"Например, уже сейчас актуальной профессией является оператор дронов, — рассказывает Березовская. — Они нужны, скажем, в сельском хозяйстве. Эти специалисты управляют беспилотными летательными аппаратами, которые наблюдают за сельскохозяйственными культурами с момента посадки до уборки урожая, производят обработку полей, следят за поголовьем скота на выпасе и т.д. Востребованы операторы дронов также в строительстве, лесном хозяйстве, в археологии, картографии, экологии и других профессиональных сферах".

За бортом…

Говоря о самых востребованных специалистах, логично предупредить и тех, кто, скорее всего, через несколько лет окажется за бортом рынка труда.

Опрошенные "Телеграфом" эксперты единодушны: мир все дальше будет уходить от использования рук к использованию интеллекта. Уже сейчас в современных компаниях используют преимущественно интеллектуальный труд: 70-80% всего, что делают люди, они производят с помощью своего интеллекта.

"Многие повторяют прогноз, озвученный на Всемирном экономическом форуме, согласно которому в самое ближайшее время исчезнут такие профессии, как кассиры, курьеры, охранники, водители, секретари, фасовщики и банковские работники, — говорит Березовская. – И с экспертами Всемирного экономического форума сложно не согласиться. Например, что касается кассиров, работодатели в ритейле сейчас сталкиваются со сложностью закрытия этих вакансий. Зарплаты у этих специалистов низкие, желающих занять эти должности мало, а кассиров в магазины необходимо много. Так что сети продуктового ритейла постепенно заменяют кассиров-людей на аппараты кассового самообслуживания. В ближайшем будущем данная тенденция усилится и приведет через некоторое время к полному исчезновению этой профессии".

Если говорить о более долгосрочных прогнозах для рынка труда, то, считают эксперты, они зачастую имеют большие погрешности. В частности, приводит пример Березовская, в начале этого тысячелетия звучали прогнозы про распространенность космических профессий, нано-технологов и прочих специалистов будущего. Однако пока мы видим активный интерес работодателей к сотрудникам в сфере маркетинга и PR, менеджерам по продажам, рекрутерам и HR-менеджерам, ІТ-специалистам. А космические профессии и нано-технологии снова отодвинулись на более неопределенное будущее.